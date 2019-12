Bundesliga-Zugänge im Transfer-Check: Die Tops und Flops der Hinrunde

Der SPORT BUZZER macht den Transfercheck und hat die Tops und Flops der Bundesliga -Zugänge in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Mehr als 750 Millionen Euro gaben die Bundesliga-Klubs im Sommer-Transferfenster für neue Spieler aus - und stellten damit einen Liga-Rekord auf. Einige Profis haben in der ersten Saisonhälfte bei ihren neuen Klubs voll eingeschlagen, andere hingegen warten noch auf den Durchbruch in ungewohntem Umfeld oder haben schlichtweg enttäuscht.

Mit der Verpflichtung von Marcus Thuram ist Gladbach-Manager Max Eberl ein echter Coup gelungen. Der Franzose hat in der Bundesliga voll eingeschlagen und überzeugt mit seiner Cleverness vor dem Kasten und seinem starken Torriecher. Der 22-Jährige ist einer der Garanten dafür, dass die Borussia in dieser Saison in jedem Fall wieder von der Qualifikation für die Champions League träumen darf - vielleicht ist sogar noch mehr drin.

Auch Herbstmeister RB Leipzig war im Sommer nicht untätig und hat sich mit Christopher Nkunku ein echtes Juwel geangelt. Der Franzose, der von der Bank des französischen Meister Paris Saint-Germain kam, begeistert mit seiner Technik und seinem Tempo - und ist für die Bundesliga eine echte Bereicherung.