Union Berlin fleißig, SC Freiburg noch ohne Verpflichtung: Alle Bundesliga-Zugänge im Überblick

An diesem Wochenende gilt es: Nach einer durch die Europameisterschaft für viele Stars kurze Saison-Vorbereitung startet die neue Bundesliga-Saison. Am Freitag stehen sich im Eröffnungsspiel Borussia Mönchengladbach und Rekord- und Serienmeister FC Bayern München gegenüber (20.30 Uhr, DAZN und Sat.1). Im Verlauf des Wochenendes starten dann auch die anderen 16 Klubs in die neue Spielzeit. Und sie alle hoffen, dass sich die neuen Spieler gut in die vorhandene Mannschaft integrieren.

