Schon über 200 Millionen Euro an Ablösen gezahlt: Bundesliga-Klubs schlagen trotz Corona auf Transfermarkt zu

Die Europameisterschaft ist vorbei, der Blick geht nach vorne: Die Bundesliga-Vereine bereiten sich auf die neue Saison vor, die am 6. August mit der ersten Runde im DFB-Pokal beginnt. Und während Mannschaft und Trainer auf dem Rasen arbeiten, sind die Sportdirektoren in den Hinterzimmern und am Telefon aktiv. Denn seit dem 1. Juli ist auch das Transfer-Fenster in der Bundesliga wieder geöffnet. Und bis auf zwei Klubs – Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg – haben alle Vereine auch schon mindestens einen Neuzugang vorgestellt. Anzeige

Am meisten Ablöse bezahlte bisher Branchen-Primus FC Bayern: Von Vize-Meister RB Leipzig eisten die Münchener Innenverteidiger Dayot Upamecano los – und überwiesen dafür 42,5 Millionen Euro nach Sachsen. Am zweitmeisten bezahlte Leipzig: 23 Millionen Euro flossen aus der Messestadt für Stürmer André Silva nach Frankfurt. Insgesamt nahmen alle Bundesliga-Vereine zusammen schon eine Stange Geld in die Hand: Rund 220 Millionen Euro haben sie bisher in diesem Transfer-Sommer für Verstärkungen ausgegeben. Der SPORTBUZZER zeigt alle Neuzugänge im Überblick.

Die Sommer-Neuzugänge der Bundesliga-Klubs 2021/22 Dayot Upamecano ist nach München gewechselt, André Silva trägt künftig das Leipzig-Trikot. Der SPORTBUZZER zeigt alle Bundesliga-Neuzugänge im Sommer 2021/22. ©