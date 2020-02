Haaland, Can, Piatek und Co.: Die Winter-Zugänge der Bundesliga-Klubs im Überblick

Nie zuvor gab die Bundesliga im Winter für neue Spieler derart viel Geld aus, wie in der vergangenen Transferphase, die seit Freitagabend (18 Uhr) beendet ist. Mehr als 190 Millionen Euro investierten die Klubs in neue Akteure. Absolute Spitze ist Hertha BSC dank der Windhorst-Millionen. Die größten Coups aber landete ein anderer Klub: In den letzten Stunden der Wintertransfer-Periode ging es noch einmal turbulent zu. Borussia Dortmund rundete mit der Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can seinen erlesenen Kader ab.

Der Defensiv-Allrounder wird zunächst bis zum Saisonende von Juventus Turin ausgeliehen und wird anschließend für 25 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen fest verpflichtet. Dafür wechselt Angreifer Jacob Bruun Larsen für gut neun Millionen Euro zur TSG Hoffenheim.