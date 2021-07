Upamecano, Silva und Co.: Diese Bundesliga-Neuzugänge stehen schon fest

Das Transfer-Karussell dreht sich wieder. Seit dem 1. Juli ist das Wechsel-Fenster in den deutschen Profi-Ligen geöffnet – und viele Klubs haben sich für die kommende Saison bereits verstärkt. Manch ein Verein in der deutschen Beletage ist mit seiner Kader-Planung sogar kurz vor dem Ende – etwa Branchen-Primus FC Bayern. Die Münchener haben 42,5 Millionen Euro für Innenverteidiger Dayot Upamecano nach Leipzig überwiesen und wollen auf Deals in dieser Größenordnung zunächst verzichten.

