Transferschluss in sieben Tagen: Diese Bundesliga-Neuzugänge stehen schon fest

Nach dem zweiten Spieltag ist in der Bundesliga langsam eine Frühform zu erkennen. Die meisten Vereine wissen ungefähr, wo sie stehen – und vor allem, wo der Kader noch Baustellen aufweist. Die 18 Klubs haben nämlich nur noch eine Woche Zeit, bis das Transferfenster schließt. Am 31. August ist die letzte Gelegenheit, um sich auf dem Markt noch einmal zu verstärken. Danach können die Vereine nur noch vertraglose Spieler verpflichten. Und viele Bundesliga-Klubs haben noch einiges vor.

So ranken sich um den FC Bayern weiter Gerüchte, der Titelverteidiger könne noch bei Vize-Meister RB Leipzig wildern und den Kapitän der Sachsen Marcel Sabitzer an die Isar lotsen. Auch Borussia Dortmund schielt wohl auf einen Leipziger: Marcel Halstenberg könnte die Mannschaft von Trainer Marco Rose noch verstärken. Der VfB Stuttgart fahndet indes nach einem Ersatz für den bis zum Winter ausfallenden Top-Stürmer Sasa Kalajdzic. Eines scheint also klar: Die Marke von 100 Neuzugängen dürfte die Bundesliga in diesem Sommer-Transferfenster noch durchbrechen – aktuell haben die 18 Teams zusammen 95 neue Spieler an Land gezogen. Der SPORTBUZZER zeigt die Neuzugänge in der Galerie.