Die Vergleiche mit Vorgänger Julian Nagelsmann muss der frühere Assistent und jetzige Chef Alfred Schreuder seit dem Amtsantritt im Sommer ertragen. Doch schon in seiner ersten Halbserie kann der Niederländer nun etwas vollbringen, was Nagelsmann in seinen dreieinhalb Jahren bei 1899 Hoffenheim verwehrt blieb: sechs aufeinanderfolgende Bundesliga-Siege. "Das muss keine Extra-Motivation sein. Natürlich ist es schon interessant, wenn der Rekord möglich ist. Die Geschichte ist schön, aber für uns ist das allerwichtigste, wie sich die Jungs entwickeln", sagte Schreuder.

Effektive Chancenverwertung, gute und treffsichere Stürmer und ein wenig Matchglück: Hoffenheim hat bei seiner Fünf-Spiele-Serie unter anderem den FC Bayern besiegt und sich spielerisch klar verbessert. Die neuen Anforderungen für sein Team umriss Schreuder so: "Nachdem, was wir jetzt geleistet haben, werden sich Gegner anders auf uns einstellen. Sie werden in einer anderen Grundordnung spielen. Wir müssen jetzt für uns gut dieses Spiel sehen. Wir müssen uns sehr auf unsere eigene Art fokussieren. Wir müssen auch während des Spiels sehr flexibel sein." Mit Sargis Adamyan, Andrej Kramaric und Ihlas Bebou waren zuletzt aber gleich drei Stürmer angeschlagen - wer von ihnen spielen kann, blieb am Freitag noch offen.