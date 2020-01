Neuer Vertrag: TSG Hoffenheim verlängert mit Hauptsponsor SAP - Kooperation wird ausgeweitet

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und der Softwarekonzern SAP haben ihren Sponsoring-Vertrag bis 2025 verlängert. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Walldorf ist bereits seit der Saison 2013/14 Haupt- und Trikotsponsor der Kraichgauer. Hoffenheims 79 Jahre alter Mäzen und Mehrheitseigner Dietmar Hopp war einst SAP-Mitbegründer.

Über finanzielle Konditionen machten beide Seite keine Angaben. Die Zusammenarbeit wird künftig erweitert: "SAP erhält digitale Präsenzen auf den Social-Media-Kanälen des Klubs" , heißt es in der Pressemitteilung. Zudem werde die Kooperation ausgebaut durch gemeinsame Aktivitäten bei der nachhaltigen Zukunftsstrategie "TSG ist Bewegung" .

Die Zukunft soll die Sinsheimer auch wieder ins internationale Geschäft führen. Momentan steht die Elf von Trainer Alfred Schreuder auf dem siebten Tabellenplatz der Bundesliga und hat sogar nur sechs Zähler Rückstand auf den vierten Rang, der den Einzug in die Champions-League-Qualifikation bedeuten würde. In die Rückrunde der laufenden Spielzeit ist Hoffenheim mit einer Niederlage und einem Sieg gestartet. Vor der Winterpause hat es immerhin zwei Siege in Folge gegeben.