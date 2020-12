Kommentar zur neuen TV-Geld-Verteilung: Die DFL lenkt ein - aber die Differenzen bleiben

Die Deutsche Fußball Liga hat sich am Montag zu einer ausgeglicheneren Verteilung der TV-Gelder unter den 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga entschieden. So weit, so nachvollziehbar. In den vergangenen Monaten - seit dem Abschluss des neuen Rechtevertrags, welcher der Liga trotz der Corona-Krise weiterhin mehr als eine Milliarde einbringt - war ein Kampf um einen neuen Verteilerschlüssel entbrannt, der teils große Diskussionen und harte Worte beinhaltete.

