Verteilung der TV-Gelder ab 2021/2022: DFL nennt Zeitplan und Prozedere

Gut einen Monat nach der Vergabe der Bundesliga-Medienrechte für die Spielzeiten 2021/2022 bis 2024/2025 arbeitet die Deutsche Fußball Liga (DFL) intensiv an einem Verteilungsschlüssel für die Vereine. Wie die DFL am Montag mitteilte, werden die Klubs bei der Entwicklung des künftigen Modells im Rahmen von drei Regionalkonferenzen miteinbezogen. Die Veranstaltungen sollen dem Austausch der 36 Profiklubs aus Bundesliga und 2. Liga dienen. Die endgültige Entscheidung über die Verteilung der Gelder trifft satzungsgemäß jedoch weiterhin das DFL-Präsidium um Liga-Chef Christian Seifert. Ziel sei es, "bis Ende des laufenden Kalenderjahres zu einem Beschluss zu kommen".

Zuletzt hatte es immer wieder Debatten um die Verteilung der TV-Gelder gegeben. Besonders kleinere Vereine sahen sich schon in der Vergangenheit im Nachteil und befürchten nun erneut einen Schlüssel, der vor allem die Branchenführer bevorteilt. "Ich glaube, wir waren immer in der Lage, faire und ernste Lösungen zu finden. Und ich bin überzeugt, dass uns das auch in diesem Jahr gelingt", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Montag bei einem Sponsorentermin und erwartet ein aus seiner Sicht gerechtes Modell.