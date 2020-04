Bericht: Bundesliga-Klubs erhalten zunächst ein Drittel der TV-Gelder - Letzte Rate wird aufgeteilt

So berichtete das Magazin am Donnerstagabend, dass die 36 Klubs aus der ersten und zweiten Liga erst mal rund ein Drittel der Summe erhalten, die für den letzten Saisonabschnitt seitens der Medienpartner noch fällig wäre bei vertragsgemäßer Beendigung der Saison. Der Rest soll laut dem Magazin partiell pro ausgetragenem Spieltag ausbezahlt werden. Zudem sollen zukünftig den TV-Einnahmen Reserven für Notfälle gebildet werden.

Eurosport soll Rate an DFL verweigern

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Aber ein Makel bleibt: eine Vereinbarung konnte nur "mit einer Ausnahme" (Seifert) erzielt werden - und laut Sport Bild soll es sich dabei um Eurosport handeln. Dies deckt sich mit SPORTBUZZER-Informationen. Demnach stehen der Liga von dem zu Discovery gehörenden Medienunternehmen noch 70 Millionen Euro zu. Weil Eurosport und dessen Mutterkonzern auch die Rechte an den Olympischen Spielen halten, diese aber um ein Jahr in den Sommer 2021 verschoben wurden, muss der Sender mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Mit dem Event in Tokio verschiebt sich naturgemäß auch die Vermarktung - also fehlt Geld, dass für dieses Jahr eingeplant war.