Bei der Europameisterschaft hat die K.o.-Runde noch nicht einmal begonnen, doch die neue Saison in der Bundesliga und der 2. Liga wirft bereits ihre Schatten voraus. Mit der Veröffentlichung des Spielpläne für die beiden höchsten deutschen Ligen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag einen ersten konkreten Eindruck vermittelt, wie die Spielzeit 2021/2022 laufen wird. Doch die Gestaltung der Spielpläne mit teilweise neuen Anstoßzeiten ist nicht die einzige Änderung, die auf die Fans zukommt. Auch bei den Rechte-Paketen der TV-Sender und Streaming-Portale gibt es Neuerungen - ebenso wie auf den Trainerbänken vieler Klubs. Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst die wichtigsten Änderungen zusammen.

Trainer-Wechsel: Nagelsmann, Rose, Hütter und Co.

Der eine oder andere Fan wird sich in den ersten Wochen der Saison an den neuen Anblick gewöhnen müssen. Gleich acht Vereine der Bundesliga gehen mit einem neuen Trainer in die Spielzeit 2021/2022, darunter die Top 6 der abgelaufenen Serie. Im Einzelnen: