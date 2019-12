Bericht: Klub-Bosse setzen bei TV-Rechten der Bundesliga auf Milliarden-Vertrag mit Sky

Sky: DAZN und Amazon als Konkurrenten

Auch die Telekom, die sich zuletzt die Rechte für die Heim-EM 2024 gesichert hat , gilt als möglicher Anwärter im Wettbieten. "Grundsätzlich gilt, dass wir Rechte genau prüfen und dann entscheiden, was bei uns passt und vor allem, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Aktuell sind wir mit unserem Portfolio sehr zufrieden" , ließ Telekom-Content-Chef Henning Stiegenroth im Interview mit der Sport Bild verlauten.

Die Bild rechnet deshalb mit einem neuen Rekordvertrag mit Sky in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr. Das wären dann jährlich 134 Millionen mehr, als der Pay-TV-Sender der DFL aktuell zahlt. Im internationalen Vergleich wäre allerdings selbst dann der Rückstand auf die Top-Ligen aus Spanien und England immer noch enorm. In der vergangenen Saison flossen insgesamt rund 1,42 Milliarden Euro an die 20 Klubs der La Liga. Noch extremer sieht es in der Premier League aus: Liverpool, Manchester City und Co. kassierten 2018/19 wahnwitzige 2,94 Milliarden Euro aus der Vermarktung der TV-Rechte.