Bundesliga-Rechte werden vergeben: Sky geht "optimal vorbereitet" in den TV-Poker

In der Liga dürfte sich mancher schon vor ein paar Wochen die Hände gerieben haben, als Sky beim Poker um die TV-Rechte der Champions League gescheitert war. Denn durch das überraschende Königsklassen-Aus des einstigen Pay-TV-Monopolisten ist eine neue, eine sehr lukrative Position für die Bundesliga entstanden. „Sky muss jetzt handeln“ , sagte dazu der Rechte-Experte Kay Dammholz, früher selbst bei der DFL beschäftigt.

Der Milliarden-Poker hat begonnen. Die Deutsche Fußball Liga hat am Montag den ersten formalen Schritt beim Verkauf der Medienrechte vollzogen: Die Ausschreibung ist angekündigt und die Registrierungsphase gestartet. Vor allem für Sky, seit Jahren der wichtigste Partner und Finanzier der Liga, beginnt jetzt die heiße Phase.

Didi Hamann fehlt Weiterentwicklung bei Borussia Dortmund: "So kannst du kein Meister werden"

Ähnlich sieht es Karl-Heinz Rummenigge. „ Bei der Champions-League-Ausschreibung ist etwas passiert, womit keiner gerechnet hat , dass Sky völlig leer ausgeht“, sagte der Bayern-Boss kürzlich beim Kongress Spobis und fügte an: „Jetzt stehen sie nackt da.“

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Champions League war für Sky zu teuer

Wäre das Unternehmen ohne Bundesliga-Rechte überlebensfähig? Branchen-Experten bezweifeln das und meinen, es gehe für Sky jetzt um Alles oder Nichts. Wirtschaftlich ist es ohnehin schwierig. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen nahezu durchgängig Verluste geschrieben. Lucas von Cranach, Geschäftsführer der Plattform „Onefootball“, ist der Meinung, dass in Deutschland „die Rechtehalter nicht profitabel“ arbeiten.

Offensichtlich ist auf jeden Fall der Sparkurs bei Sky, seitdem der Medienmogul Rupert Murdoch die Mehrheit an den Kabelkonzern Comcast verlor. Dem fielen nicht nur zahlreiche Stellen zum Opfer, sondern letztlich auch die Rechte für die Champions League. Sie waren schlicht zu teuer. Jetzt muss das Unternehmen um die Bundesliga kämpfen - und will das auch.

„Sky ist die Nummer 1 für alle Sportfans – heute und in Zukunft“, sagte ein Sprecher der DPA. „Grundlage hierfür sind exklusive Sportrechte. Wie in der Vergangenheit auch gehen wir optimal vorbereitet in die kommende Ausschreibung.“