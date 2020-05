Erneut großes Interesse an Bundesliga-Übertragung: Sky knackt wieder TV-Quote von drei Millionen

Das Interesse an der Live-Übertragung der Bundesliga ist ungebrochen. Auch am zweiten Spieltag nach der Corona-Zwangspause konnte TV-Sender Sky erneut hohe Einschaltquoten verzeichnen. Insgesamt schalteten 3,08 Millionen Zuschauer die Konferenz um 15:30 Uhr ein, davon 1,65 Millionen Fans die Konferenz im Free-TV - damit kam Sky am Nachmittag auf einen von Marktanteil von 20,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Zum zweiten - und letzten Mal - bot der Pay-TV-Sender die Konferenz auch im Free-TV bei Sky Sport News HD an.

Es habe sich um die zweithöchste Reichweite seit Beginn der Messung im Jahr 2011 gehandelt, teilte Sky am Sonntag mit. Vor einer Woche schalteten bei der Konferenz sogar 3,68 Mio Menschen ein, was einem Marktanteil von 27,4 Prozent entsprach - und damit doppelt so vielen Zuschauer wie an normalen Spieltagen. Sky verzeichnete bei der Übertragung vor einer Woche damit neue Rekordzahlen.

Wie wirkt sich die wegfallende Free-TV-Option auf die Top-Quoten bei Sky aus?

Ein Erfolg war am Samstagabend auch das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt: 1,24 Millionen Menschen sahen sich das Spiel zwischen dem Tabellenführer und den Hessen an, das 5:2 ausging und nur im Pay-TV übertragen wurde. Interessant wird sein, wie sich die Top-Quoten entwickeln, wenn am kommenden Spieltag die Free-TV-Option wegfällt.

