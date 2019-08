Die Bundesliga-Saison im TV und Stream: Wann und wie sehe ich welche Spiele wo?

Es ist der wohl größte Mediencoup der jüngeren Bundesliga -Geschichte: Mitten in der laufenden Rechteperiode erwarb DAZN einen Teil der Übertragungsrechte am Oberhaus . Der Streamingdienst darf im Zuge einer Kooperation mit Eurosport nun 45 Spiele zeigen, die bisher nur über den Eurosport Player zu sehen waren. Neben 40 Bundesliga-Partien zählen dazu auch die vier Relegationsspiele zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Dazu kommt der Supercup.

Nach nur einem Jahr müssen die Fans sich also erneut umstellen, wenn sie die Bundesliga vor dem Bildschirm verfolgen wollen. Unverändert bleiben die Übertragungen von Sky sowie die Free-TV-Sendezeiten. Der SPORT BUZZER zeigt, wann an einem Spieltag welche Spiel wo zu sehen sind. Der Überblick:

Freitag: Die 30 Bundesliga-Spiele am Freitagabend sind künftig bei DAZN zu sehen. Die Anstoßzeit bleibt unverändert bei 20.30 Uhr. Highlights gibt es direkt nach Abpfiff der Begegnung ausschließlich bei DAZN. Das ZDF darf drei Freitagsspiele parallel zum Streaminganbieter zeigen: Die Auftaktpartien von Hin- und Rückrunde sowie des letzten Hinrunden-Spieltags.

Samstag: Am traditionellen Bundesliga-Tag bleibt alles beim Alten. Sky zeigt alle Samstagsspiele (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) exklusiv für seine Pay-TV-Kunden. Die Highlights sind zunächst direkt nach dem Schlusspfiff beim Streamingdienst DAZN zu sehen. In der ARD-„Sportschau“ folgt wie gewohnt eine Zusammenfassung aller Nachmittagspartien. Vom Topspiel um 18.30 Uhr darf ebenfalls DAZN die ersten Highlights zeigen. Im Free-TV zeigt das ZDF im „Sportstudio“ ab 23 Uhr die ersten Bilder vom Abendspiel sowie alle weiteren Spiele in der Zusammenfassung.