Umsatz-Ranking veröffentlicht: Bundesliga zieht nach Boom an spanischer Liga vorbei

Der Meister war jahrelang uneinholbar, im Keller sind die Absteiger meist schnell gefunden. Sportlich gesehen schwächelte die Bundesliga in den letzten Jahren immer wieder - vor allem europäischer Ebene. In diesem Jahr hatte man erstmals wieder den Eindruck, dass auch ein anderer Verein als der FC Bayern Meister werden könnte . Und Eintracht Frankfurt kämpfte sich überraschend bis ins Halbfinale der Europa League . Finanziell gesehen hat das deutsche Fußball-Oberhaus passend dazu einen großen Erfolg zu verbuchen.

Die Bundesliga ist im Umsatz-Ranking der europäischen Top-Ligen auf Platz zwei vorgerückt. Das geht aus der Rangliste hervor, die das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte am Donnerstag für die Saison 2017/18 veröffentlichte. Demnach stieg der Gesamtumsatz der deutschen Eliteliga im Vergleich zur Saison 2016/17 um 13 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Die Bundesliga zog damit an der spanischen La Liga (3,07 Milliarden Euro) vorbei.

Grund für den Umsatzsprung im deutschen Oberhaus ist laut Deloitte unter anderem der Start des Medienrechtsvertrages 2017. Zugleich arbeiteten die 18 Klubs so profitabel wie nie. "Der Bundesliga ist in der Saison 2017/18 quasi ein Double in der wirtschaftlichen Performance gelungen: Ein starkes Umsatzwachstum verbunden mit einem wiederholten Anstieg des operativen Profits auf 373 Millionen Euro – das beste Bundesliga-Ergebnis in der Geschichte des Annual Review of Football Finance“, sagte Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte.