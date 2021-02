Nach Remis-Serie am Samstag: Neun Heimsiege, Trainer-Aus-Hattrick - Die größten Bundesliga-Kuriositäten

Das gab es noch nie in der Bundesliga: Alle fünf Partien endeten am Samstag mit einem Unentschieden. Doch in der Bundesliga-Historie gab es noch weitere kuriose Spieltage. Der SPORTBUZZER blickt in die Liga-Historie. Anzeige

Der Torlose Am 17. Januar 1970 hatte der strenge Winter das Programm auf drei Partien zusammengestrichen – und die wären wohl besser auch ausgefallen. Bei Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt, RW Oberhausen gegen Kaiserslautern und Alemannia Aachen gegen RW Essen hieß es nach 90 tristen Minuten auf Schnee und Eis jeweils 0:0. In Aachen herrschte zudem dichter Nebel, den die Verantwortlichen mit dem Entzünden von Strohballen zu vertreiben suchten. Den Stürmern fehlte trotzdem der Durchblick.

Der Heimstarke In der fünften Bundesligasaison 1967/1968 gab es erstmals 100 Prozent Heimsiege – sozusagen alle Neune. Unter den neun unterlegenen Gästen an jenem 20. April 1968 waren auch die Bayern mit den Jungstars Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller, die sich bereits Europapokalsieger nennen durften. Im Titelkampf mussten sie am 30. Spieltag einen Rückschlag erleiden und unterlagen beim 13. VfB Stuttgart mit 0:3. Insgesamt kamen die Gäste überhaupt nur auf fünf Törchen. Neun Heimsiege gab es danach noch sechsmal, zuletzt allerdings vor 31 Jahren.

Der Heimschwache 716 Bundesliga-Spieltage waren seit 1963 schon ausgetragen worden, da passierte im Herbst 1984 das Novum. Die beiden Freitagsspiele am 26. Oktober endeten noch unentschieden, am Samstag dann gab es vier weitere – sowie drei Auswärtserfolge. Heimsiege? Fehlanzeige. Es war übrigens auch der erste Spieltag, an dem kein Gastgeber zur Halbzeit führte. Was damals noch als Sensation aufgenommen wurde, wurde allmählich zur Gewohnheit. Allein diese Saison passierte es zweimal (4. und 8. Spieltag), insgesamt bereits achtmal.

Der Verschossene In der Bundesliga sind laut Statistik drei von vier Elfmetern drin (74,86 Prozent). Dennoch kam es vor, dass an einem Spieltag alle Elfmeter verschossen wurden. Der Rekord steht bei vier von vier – aufgestellt 1972/1973 (neunter Spieltag), 1979/1980 (siebter) und 2010/2011 (18.). Namhafteste Fehlschützen: Weltmeister Bernd Hölzenbein, der 1979 an Rudi Kargus (HSV) scheiterte, und Philipp Lahm (2011 gegen Wolfsburgs Diego Benaglio). Besonders kurios: Offenbachs Fred Bockholt war am 28. Oktober 1972 in Duisburg für zwei Fehlschüsse verantwortlich: Einen Elfer hielt, einen verschoss er.