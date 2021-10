Union Berlin gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Mit Ruhm bekleckert hat sich Union Berlin unter der Woche im DFB-Pokal nicht. Mit einem 3:1-Erfolg nach Verlängerung gegen Drittligist Waldhof Mannheim wichen die Köpenicker nur knapp einer Blamage aus. Bevor es für Union nächste Woche in der Conference League wieder um Punkte geht, kommt es zum Bundesliga -Duell mit Rekordmeister Bayern München im Stadion "An der alten Försterei". Für die Hauptstädter sieht die Bilanz gegen die Bayern passabel aus: Vier Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte das Team von Trainer Urs Fischer dem FCB zwei Punkte abgewinnen. Zur Partie am Samstagnachmittag (15.30, live im SPORTBUZZER-Ticker ) fehlen weiterhin die Innenverteidiger Marvin Friedrich und Rick van Drongelen mit Corona-Infektionen. Ein Einsatz von Max Kruse ist fraglich .

Das 0:5-Debakel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal sitzt tief in den Knochen des FC Bayern München. Zu einschneidend und unerwartet kam die Niederlage in der zweiten Runde des Pokals. Obwohl man in den Wochen zuvor in absoluter Top-Verfassung war, blieb eine erwartbare Leistung gegen Mönchengladbach aus - im Gegenteil. Man ließ sich 90 Minuten lang an die Wand spielen und konnte froh sein, dass es nicht zu einer noch höhreren Abreibung kam. Nun sollen die Fehler aufgearbeitet werden. In der Liga gegen Union wollen sich die Bayern wieder von einer anderen Seite präsentieren, bevor es kommenden Dienstag wieder in der Champions League zuhause in München zum Duell mit Benfica Lissabon kommt.