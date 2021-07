Bundesliga-Vorschau zu Union Berlin: Kann Ruhnerts Transfer-Wagnis noch einmal aufgehen?

Union Berlin hat mächtig zugeschlagen: Elf externe Zugänge hat Oliver Ruhnert, Manager des Bundesligisten, verpflichtet, zehn davon fest. Hinzu kommen Spieler wie Keita Endo oder Taiwo Awoniyi, die in der vergangenen Saison bereits Unioner waren und nun fest an den Verein gebunden wurden. Awoniyi, losgeeist vom FC Liverpool, soll den Berlinern die Vereins-Rekordablösesumme von 6,5 Millionen Euro wert gewesen sein – den vorherigen Spitzenwert hielt Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (3,5 Millionen), ebenfalls in diesem Sommer geholt – von Lech Posen. An diesem Samstag (15.30 Uhr, live im vereinseigenen TV) im Härtetest im Stadion An der Alten Försterei gegen Athletic Bilbao will Union zeigen, dass die neue Mischung auch eine gute ist. Anzeige

Der Umbruch, den Ruhnert vor allem mit reifen Spielern wie Timo Baumgartl (25, Leihe/PSV Eindhoven), Rani Khedira (27, FC Augsburg), Genki Haraguchi (30, Hannover 96) und Andreas Voglsammer (30, Arminia Bielefeld) begeht, mutet auf den ersten Blick überraschend an. Als Siebter schlossen die Berliner die vergangene Saison ab, der Kader harmonierte, die Konkurrenz blickte erstaunt in den Südosten der Hauptstadt. Dort hatte Trainer Urs Fischer lange über das eigentliche Saisonziel, den Klassenverbleib, referiert, um dann ins internationale Geschäft einzuziehen.

Union steht vor Dreifach-Belastung

Jetzt muss der 55-Jährige also dreigleisig planen. Der BZ sagte er: "Das ist von null auf 100. Wir müssen in den englischen Wochen eine Mischung zwischen Training und Regeneration finden." Neben DFB-Pokal und Bundesliga nimmt Union an der neuen Conference League teil. Das ist jener Wettbewerb, über den Spielgestalter Max Kruse kundtat, er hätte darauf "überhaupt keinen Bock". Gegen wen Union in der Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel antritt, lost der europäische Fußballverband UEFA am 2. August aus. Sollten die Berliner nach den Duellen am 19. und am 26. August in die Gruppenphase einziehen, ergibt sich eine Zusatzbelastung von sechs Spielen bis zur Winterpause.

Für mehr Spiele braucht es einen breiteren Kader, nachvollziehbar ist Ruhnerts Planung also – zumal die Qualität höher zu sein scheint als im Vorjahr. Und bislang ist der (finanziell) riskante Kurs aufgegangen. Union spekuliert weiter darauf, Kredite mit sportlichem Erfolg zurückbezahlen zu können. Da dürfte es Präsident Dirk Zingler vielleicht gar nicht so ungelegen kommen, dass die Conference-League-Spiele im nur vermeintlich "feindlichen" Olympiastadion stattfinden werden, wo selbst unter Pandemieauflagen mehr Fans Platz finden als in der eng begrenzten Alten Försterei. Denn unterm Strich muss auch bei Union die Kasse stimmen – erst recht bei dem neuen Kader.

