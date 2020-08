Pandemie-Klauseln, Prämien, Gehälter: Wie Corona die Bundesliga-Verträge verändert

Mit 25 Jahren hat sich für Patrick Erras ein Traum erfüllt. Der Profi ist zu einem großen, etablierten Bundesliga -Klub gewechselt. Mit 21 wäre er beinahe schon mal bei Borussia Mönchengladbach gelandet, doch das verhinderte damals eine schwere Knieverletzung. In diesem Sommer klappte es dann mit seinem Transfer vom 1. FC Nürnberg zu Werder Bremen . Bei der Unterzeichnung seines neuen Dreijahresvertrages musste Erras allerdings einen ungewohnten Passus akzeptieren: Er ist einer der ersten Bundesligaspieler, der eine "Pandemie-Klausel" unterschrieb.

So nannte das Werders Sportchef Frank Baumann jedenfalls während des Trainingslagers der Bremer im österreichischen Zillertal. Denn in Corona-Zeiten besteht der Klub bei neu abzuschließenden Verträgen darauf, "dass auch die Spieler ihren Teil zu der Bewältigung der finanziellen Probleme beitragen", wie Baumann sagte. Bei dieser Klausel bedeutet das konkret: Wie viel Gehalt eines Profis bei coronabedingten Einnahmeausfällen seines Vereins einbehalten wird, ist nun bereits vorab geregelt. Ein Anteil von X Prozent, wenn weiter ohne Zuschauer gespielt werden muss. Ein Anteil von Y Prozent, falls die Saison erneut unterbrochen wird. So muss der Klub im Fall der Fälle nicht mehr auf einen freiwilligen Gehaltsverzicht hoffen.