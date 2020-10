VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln live im TV und Online-Stream sehen

Nach vier Spieltagen steht der VfB Stuttgart auf Platz fünf in der Bundesliga-Tabelle, hat erst eine Niederlage gegen den SC Freiburg (2:3) hinnehmen müssen und konnte am vergangenen Spieltag mit einem souveränen Sieg (2:0) drei Punkte von der Hertha aus Berlin entführen. Gegen den 1. FC Köln dürften Torhüter Gregor Kobel und Mittelfeldabräumer Wataru Endo trotz Problemen im Training zum Kader gehören und auch Kandidaten für die Startelf sein. Ebenso Linksaußen Tanguy Coulibaly, der gegen Berlin eine starke Leistung gezeigt hatte. Für den genesenen Nicolás González dürfte ein Einsatz von Beginn an noch zu früh kommen. In der Abwehr fehlen weiterhin Waldemar Anton und Kostantinos Mavropanos.