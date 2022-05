Die Kölner hingegen haben allen Grund zur Freude. Dank des 4:2-Siegs von Bayer 04 Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag ist das Team von Trainer Steffen Baumgart bereits sicher für Europa qualifiziert. In der Liga können die Kölner sogar noch Platz fünf oder sechs erreichen und sich damit noch für die Europa League qualifizieren. Ein gutes Omen für den VfB Stuttgart könnten die Sondertrikots sein, in denen die Schwaben beim Saisonfinale auflaufen werden. Diese sind optisch an die Trikots angelehnt, die die Stuttgarter in der Saison 1991/1992 trugen. Damals konnte sich der VfB mit einem 2:1 bei Bayer Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft sichern.