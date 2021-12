Der VfB Stuttgart war in Zugzwang und hat geliefert: Sieben Punkte aus den vergangenen drei Bundesliga-Partien beförderten das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Mit nun sieben Punkten Vorsprung auf Arminia Bielefeld auf Rang 17 können die Schwaben mehr oder weniger beruhigt in die Winterpause gehen. Doch vorher stehen noch zwei Spiele aus. Bevor es zum Hinrundenabschluss am Sonntag nach Köln geht, möchte der VfB am Dienstag den großen FC Bayern (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) überrumpeln und das Polster auf die Abstiegsränge ausbauen.

