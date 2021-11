Jetzt ist die Zeit gekommen, in der sich Florian Kohfeldt, Neu-Trainer des VfL Wolfsburg , beweisen muss. Nachdem die Anfangseuphorie mit drei Siegen zum Amts-Auftakt zuletzt etwas verflogen ist, werden die "Wölfe" jetzt die Mission haben, sich zu stabilisieren. Zuhause hat der VfL die Möglichkeit, mit einem Sieg einen großen Schritt in das obere Tabellendrittel zu machen. Gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wird das allerdings alles andere als einfach: Im Duell mit dem BVB konnten die Wolfsburger seit 2015 nicht gewinnen, in den vergangenen neun Aufeinandertreffen gelang nicht einmal ein eigenes Tor. Das soll sich jetzt ändern .

Borussia Dortmund musste unter der Woche einen herben Rückschlag hinnehmen. In der Champions League unterlag das Team von Trainer Marco Rose Sporting Lissabon mit 1:3. Nun soll in der Bundesliga die Trendwende eingeleitet werden. Denn dort steht der BVB nur knapp hinter Rekordmeister Bayern München auf Platz zwei. Mit einem Sieg könnte Dortmund zumindest kurzzeitig Höhenluft schnuppern und an den Bayern vorbeiziehen, die erst am Abend gegen Arminia Bielefeld antreten müssen. In der Offensive kann sich Rose momentan auf zwei Akteure verlassen: Donyell Malen und Marco Reus steuerten zuletzt alle fünf Treffer der letzten vier Partien bei. Mit Erling Haaland könnte Dortmunds größte Sturm-Hoffnung zu seinem Comeback kommen, er steht im Spieltagskader.