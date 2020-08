Bundesliga-Vorschau zum VfL Wolfsburg: Glasner & Co. wollen in den Europapokal – ohne große Ausgaben

Oliver Glasner, seit einem Jahr Trainer beim VfL Wolfsburg, lässt immer mal wieder durchblicken, dass er sich mit der Geschichte seines Klubs durchaus beschäftigt. "Dreimal nacheinander europäisch dabei zu sein", so der Österreicher, "das hat Wolfsburg noch nicht geschafft." Will sagen: Es ist an der Zeit, dass aller guten Dinge drei werden beim VfL. Die Niedersachsen wollen nach 2019 und 2020 auch 2021 wieder in den Europacup.

Wobei der Manager und Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke die Sache ein bisschen einschränkt. Für ihn ist der VfL in diesem Jahr erst dann wirklich europäisch dabei, wenn er die Qualifikation zur EL-Gruppenphase übersteht. An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen ab dem 17. September müssen die Wolfsburger jeweils einen wahrscheinlich eher unbekannten Gegner schlagen, damit es dann im Oktober in der richtigen Europa League losgehen kann.

Glücklicherweise werden die Qualifikationsspiele in diesem Jahr nicht als Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Terminlage bleibt dennoch "sehr kompakt", wie Schmadtke es formuliert, gerade in den ersten Saisonwochen. Der Kader, an dem der VfL noch bis Anfang Oktober basteln kann, soll darum größer werden. "Normalerweise würde ich sagen, man braucht einen Kader von 22 bis 24 Profis, dazu ein paar Spieler aus dem Nachwuchs", so Schmadtke. "Jetzt muss man vielleicht für die kommende Saison über 28 oder 29 nachdenken."

Lacroix, Bialek: In Wolfsburg sollen junge Spieler besser gemacht werden

Und so war der VfL bisher vor allem im Einkauf tätig – mit Spielern, die für einen Paradigmenwechsel stehen. Der 18-jährige Stürmer Bartosz Bialek (Zaglebie Lubin) und der 20-jährige Verteidiger Maxence Lacroix (FC Sochaux) kamen für jeweils rund 5 Millionen Euro nach Ostniedersachsen. Sie sollen in Wolfsburg gleichermaßen für sportliche und wirtschaftliche Perspektiven sorgen. Schmadtke: "Wir wollen junge Leute holen, sie bei uns einbauen und besser machen. Und dann wird man sich irgendwann vielleicht voneinander verabschieden, oder sie bleiben als Leistungsträger da. Das ist die Idee." Der VfL macht damit klar, wohin die Reise geht – lieber Spieler kaufen, die teuer werden, als Spieler kaufen, die teuer sind. Angesichts der Transferfehlpässe aus der Vor-Schmadtke-Ära ein nachvollziehbarer Ansatz.

Der VfL Wolfsburg im Kader-Check: Der Angriff Josip Brekalo (Vertrag bis 2023): In Top-Form ist der dribbelstarke Außenbahner gesetzt, einige Klubs sind schon auf ihn aufmerksam geworden. Insgesamt bestritt er86 Bundesliga-Partien (Notendurchschnitt 2019/20: 3,62). ©

Der VfL will mehr Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Profis

Zudem will der VfL verstärkt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum setzen, dort die Strukturen ausbauen. Mit Maximilian Arnold und Robin Knoche (wechselte jetzt zu Union Berlin) haben in den letzten Jahren nur zwei Akteure aus der VfL-Jugend dauerhaft den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft. "Das ist deutlich zu wenig, daraus brauchen wir keinen Hehl zu machen", so Sportdirektor Marcel Schäfer, der auch darauf setzt, dass eigene Talente mehr Chancen bei den Profis bekommen. In der Endphase der vergangenen Saison hatte beispielsweise der junge Ägypter Omar Marmoush mehrere Einsatzchancen in der Bundesliga. Vor der neuen Saison gilt er als aussichtsreichster Kandidat auf einen Durchbruch.

Die bisherigen Tests sollten der Glasner-Elf eine Warnung sein