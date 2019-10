Die Ergebnisse vom Samstag haben dem VfL, der auch nach dem 2:2 bei KAA Gent in der Europa League (2:2) Wettbewerb übergreifend und seit nunmehr 12 Spielen ungeschlagen bleibt, in die Karten gespielt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner kann mit einem Sieg gegen den FC Augsburg zumindest vorübergehend an die Spitze gelangen. Dass diese gegen den FCA und Ex-Wolfsburg-Coach Martin Schmidt (52) gelingt, dafür spricht schon allein die Statistik. Am 34. Spieltag der Saison 2018/2019 landeten die Wölfe gegen den FC Augsburg den höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte: 8:1. Stürmer Wout Weghorst war dabei an vier Treffern beteiligt. Dazu kommt, dass mit den Augsburgern das schwächste Team in Sachen Zweikampfwerte auf das aggressivste trifft. Die Fuggerstädter gingen nur 95-mal in bisher acht Spielen in der Bundesliga in einen Zweikampf, Wolfsburg führte 123 Zweikämpfe. Das ist eine Quote von 45,6 Prozent.