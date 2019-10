Wie gut, dass sich in der Partie VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, / Hier im SPORTBUZZER-Liveticker ! ) ein Aufsteiger in der Volkswagen Arena vorstellt! Die Wölfe weisen gegen die Bundesliga-Aufsteiger nämlich eine sehr positive Bilanz vor: Sechs Siege und zwei Remis aus den letzten acht Spielen.

Bei den Berlinern wird mit Sebastian Polter ein weiterer Ex-Wolfsburger gesperrt fehlen. Für den VfL Wolfsburg ist der 1. FC Union Berlin der 37. Gegner in der Fußball-Bundesliga. Diese Partie gab es bislang nur in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga 1991/92. Beide Spiele gingen damals an die Niedersachsen, die mit dem Spiel gegen Union die insgesamt 915. Spielpaarung der Bundesliga-Geschichte anstoßen. ,,Es wird sehr schwierig, Wolfsburg hat bisher noch kein Spiel verloren, weder in der Bundesliga, noch international", sagt Union-Coach Urs Fischer vor der Partie, ,,sie sind gut drauf und hinterlassen einen stabilen Eindruck." Union musste am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (1:2) wieder einmal Lehrgeld bezahlen.Die Berliner sind der sechste Gegner für Wolfsburg in dieser Saison, der in der unteren Tabellenhälfte rangiert.