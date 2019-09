Der VfL Wolfsburg kann im ersten Montagsspiel der neuen Saison im Idealfall auf Rang drei stürmen. Die Partie VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bringt den Gastgebern quasi einen Lieblingsgegner in die Volkswagen Arena.

Die TSG Hoffenheim erwartet beim VfL Wolfsburg eine hohe Hürde! Das einzige Spiel, das die Kraichgauer in Wolfsburg gewinnen konnten, gab es 2012. In der letzten Saison trennte man sich in Wolfsburg 2:2, damit bleibt der VfL in sieben Spielen zu Hause gegen die TSG ungeschlagen. Und: Nur gegen 1899 Hoffenheim gelang es den Niedersachsen, fünf Mal nach einem 0:1-Pausenrückstand noch zu gewinnen. Insgesamt hat Wolfsburg sechs von elf Heimspielen gegen die TSG gewinnen können.

Bilder vom Spiel der Europa League zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Olexandrija Mit dieser Elf ist der VfL Wolfsburg in die erste Europapokal-Partie nach vielen Jahren gegangen. ©

Dazu kommt der gute Start in die Europa-League-Gruppenphase mit dem 3:1-Heimerfolg gegen die Ukrainer aus Oleksandria. Zudem stellen die Wolfsburger mit dem 14-fachen Torschützen Wout Weghorst den hinter Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (31, 19 Tore) besten Knipser in diesem Kalenderjahr. Der VfL Wolfsburg geht ungeschlagen in diese Partie. Das gibt es in der VfL-Historie in der Bundesliga seit 1997 erst zum dritten Mal. Fünf Spiele vom Start weg blieben die Wölfe noch nie ohne Niederlage.

Die Bilder zum Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg Wolfsburgs Wout Weghorst (rechts) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 mit Wolfsburgs Vorbereiter Josip Brekalo (links). ©

1899 Hoffenheim hat vor der Saison einen regelrechten Spieler-Exodus erlebt. Joelinton wechselte in die englische Premier League zu Newcastle United. Nationalspieler Nico Schulz zog es zu Borussia Dortmund, Kerem Demirbay und Nadiem Amiri schlossen sich Bayer Leverkusen an. Die Folge: Die Mannschaft des neuen 1899-Trainers Alfred Schreuder, der Erfolgscoach Julian Nagelsmann (jetzt RB Leipzig) beerbte, tritt auf der Stelle. Vor allem auf der linken Abwehrseite konnte man nach dem Abgang von Schulz keine Ideallösung präsentieren. Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg hat in vier Einsätzen in der Bundesliga bislang noch keine Tor-Vorlage liefern können. Auch im Angriff fehlt dem neu verpflichteten Ihlas Bebou noch die Durchschlagskraft. Der von Hannover 96 geholte Stürmer aus Togo traf erst ein Mal. Insgesamt stellt Hoffenheim mit nur drei eigenen Toren - zwei davon erzielten die Verteidiger Ermin Bicakcic und Pavel Kaderabek - die schwächste Offensiv-Abteilung der Liga. ,,Das Spiel gegen Freiburg war natürlich eine Enttäuschung für uns", räumt Schreuder nach dem 0:3 gegen die Breisgauer ein, ,,aber die Jungs haben super reagiert und mit viel Biss und Engagement trainiert."

Die Bilder vom Spiel VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim: Hoffenheims Ishak Belfodil (links) bejubelt sein Tor zum 0:1 gegen den VfL Wolfsburg mit Nico Schulz. ©

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim live im TV? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Montagsspiel VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Robby Hunke. Als Experte am Mikrofon: Sebastian Kneißl.

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim sehen. Im Free-TV ist die Partie am Montag ab 22.15 Uhr in der Sendung 100 % Bundesliga bei NITRO in längeren Ausschnitten zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

