Bericht: Bundesliga erwägt Verlegung am vorletzten Spieltag - nicht alle Partien zeitgleich

Am vorletzten Bundesliga-Spieltag (11. Mai) werden die neun Partien entgegen der bisherigen Praxis möglicherweise nicht alle zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Nach einem Bericht der Bild erwägt die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine Verlegung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 auf den Sonntag. Hintergrund: Die Eintracht bestreitet am vorherigen Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Chelsea. Um die Hessen zu entlasten, könnte die Mannschaft nach Bild-Angaben eine längere Pause im Anschluss an ihren Auftritt im internationalen Geschäft erhalten.