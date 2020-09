Bundesliga-Vorschau zum 1. FC Köln: Gisdol will Achterbahnfahrt stoppen – "Da ist was zusammengewachsen"

Anzeige

Der vermeintliche Vorteil war doch keiner. Als erste von zwei Mannschaften absolvierte der 1. FC Köln am 11. März – noch vor dem Corona-Lockdown in der Bundesliga – ein Geisterspiel. 16 andere Klubs konnten diese Erfahrung erst mehr als zwei Monate später machen. Nur: Auf einen Sieg in einem Ligaspiel ohne Zuschauer wartet der Klub bis heute. Darüber hinaus drückte eine 1:6-Klatsche am letzten Spieltag in Bremen ganz schön auf die Stimmung in Köln. Doch diese Situation kennt Markus Gisdol ja bereits.

Als der 51-Jährige im vergangenen November, vor dem zwölften Spieltag, die sportlichen Geschicke als Trainer am Geißbockheim übernahm, stand der Klub mit sieben Pünktchen auf einem wenig Hoffnung machenden vorletzten Tabellenplatz. Es sollte zwar einige Wochen dauern, bis die ersten seiner Maßnahmen wirkten – dann aber legte der 1. FC Köln eine sagenhafte Aufholjagd hin. Acht Siege aus zehn Spielen, dank derer man zwischenzeitlich sogar bis auf Tabellenplatz zehn vorrückte.

Doch als die Fans, die in Köln nun mal dafür berüchtigt sind, schon von Europa träumten, traf Corona den Klub mit voller Wucht. Keine Fans, keine Siege. Die Ausbeute von vier Punkten aus den neun Spielen nach der Bundesliga-Pause war gerade noch genug, dass es zum Klassenerhalt reichte.

Der Erfolg versprechende Teamgeist, den Gisdol in den Kölner Erfolgswochen zwischen Dezember und März heraufbeschworen hatte, wurde somit schneller wieder auf die Probe gestellt als gedacht – und habe in der sieglosen Zeit sehr gelitten, heißt es. „Das ging jedem auf dem Keks“, sagt auch Gisdol rückblickend. Einige Wochen später sei die Lage aber schon wieder eine andere, zumindest klang es nach dem Sommertrainingslager in Donaueschingen so. „Da ist wieder was zusammengewachsen“, glaubt der Coach.

Kölner Achterbahnfart in den Vorjahren In Köln, wo man das aus den vergangenen Jahren ja bereits gewohnt ist, bleibt es dabei: Es ist ein stetiges Auf und Ab. Mit dem Höhepunkt der Europa-League-Teilnahme im Jahr 2017 – und dem darauffolgenden Abstieg. Die vergangene Saison schloss man irgendwo zwischen beiden Extremen ab, auf Platz 14.

Der Vertrag von Trainer Gisdol wurde Anfang August jedenfalls vorzeitig bis 2023 verlängert. Dank der zunächst positiven Entwicklung, trotz der anschließenden negativen Entwicklung. Da bietet es sich wahrscheinlich an, eine Art Neustart auszurufen, so wie der Trainer es getan hat. Die Karten sollen neu gemischt werden – was naturgemäß auch mit einigen personellen Änderungen im Kader zusammenhängt.

Die einschneidendste: Mark Uth läuft wieder für den FC Schalke 04 auf; der FC konnte die festgeschriebene Ablösesumme von 10 Millionen Euro für den nur ausgeliehenen Angreifer nicht stemmen. Zudem wurden arrivierte, aber in die Jahre gekommene Spieler wie Simon Terodde (Hamburger SV) und Marcel Risse (Viktoria Köln) ziehen gelassen.

Transfer von Mamba geplatzt - scheitert auch der Deal mit Robin Hack? Für die Offensive soll Robin Hack (1. FC Nürnberg) verpflichtet werden, auch wenn sich der Ablösepoker weiterhin als knifflig gestaltet. Noch am Freitag erteilte Club-Coach Robert Klauß einem möglichen Wechsel eine Absage. Vom geplanten Transfer des Paderborners Streli Mamba nahmen die Kölner am Freitag Abstand, der Stürmer fiel durch den Medizincheck. Bei der Untersuchung sei eine Verletzung festgestellt worden. „Das Risiko einer längeren Ausfallzeit wollen wir nicht eingehen“, sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt. Sorgen macht zudem die einzige echte Konstante im FC-Sturm, Toptorschütze Jhon Córdoba (13 Treffer), den Leistenprobleme plagen. Und Anthony Modeste hat aufgrund von Knieproblemen bislang die komplette Vorbereitung verpasst. Auch Florian Kainz fällt nach einer Knie-OP erstmal aus.

Sané, Meunier & Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2020 Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORTBUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©