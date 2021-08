Bundesliga-Vorschau zu Arminia Bielefeld: Mit dem Kanu gegen Rennboote

Das einstige Schlauchboot Arminia Bielefeld ist inzwischen mindestens ein Kanu. Die Konkurrenz mit den Rennbooten ist zwar in der Überzahl, doch mit den Aufsteigern VfL Bochum und Greuther Fürth gibt es jetzt zwei neue Schlauchboote. Und mit gleich zwei Kapitänen an Bord lautet der Kurs der Ostwestfalen nun klar Klassenerhalt.

"Die Zielsetzung sieht für Arminia Bielefeld in der Bundesliga immer gleich aus. Wir wollen uns in einigen Bereichen verbessern und nach 34 Spieltagen wieder drei Teams hinter uns lassen", sagt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des Vereins. Angesichts des kleinen Etats der Bielefelder hatte Arabi in der vergangenen Spielzeit davon gesprochen, dass ein „Schlauchboot gegen Rennboote“ antrete. Inzwischen liegt der Etat bei knapp 50 Millionen Euro, zuvor waren es nur 22 Millionen Euro. Doch die Ausgaben der Ostwestfalen halten sich auch in dieser Saison in Grenzen.