Bundesliga-Vorschau zu Bayer Leverkusen: Bosz muss nach Abgängen von Top-Spielern umdenken

„Wenn Spieler gehen, verändert sich immer etwas. Das liegt in der Natur der Sache. Jeder Spieler hat seine eigenen Stärken, sein eigenes Profil. An unserem Spielstil hingegen wird sich nichts ändern“, sagte der 27-jährige Mittelfeldspieler zum SPORT BUZZER. „Wir werden weiterhin mutig auftreten, wollen das Geschehen auf dem Platz selbst bestimmen. Das ist der Anspruch des Vereins, das ist die Philosophie des Trainers, und so wurde die Mannschaft auch zusammengestellt. Und auch ich stehe voll hinter dieser Ausrichtung.“ Einer Ausrichtung, die neue Namen beinhalten könnte.

Denn zwei Eckpfeiler sind weg: Der Transfer von Offensivsupertalent Kai Havertz zum FC Chelsea ist offiziell. Mit einer kolportierten Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf bis zu 100 Millionen Euro steigen könnte, avancierte der 21-Jährige zum teuersten deutschen Fußballer. Obendrauf kommen für Bayer die etwa 15 Millionen Euro für Angreifer Kevin Volland, die die AS Monaco zahlt.

Verliert Bayer mit Bailey und Alario zwei weitere Leistungsträger?

Die Kehrseite: Leverkusen braucht Ersatz. Schon bevor der Havertz-Deal perfekt wurde, wies Bosz auf den drohenden Verlust von 60 Scorerpunkten hin. Danach sagte der Niederländer gegenüber Sky: „Ein Superspieler geht weg. Da müssen wir versuchen, die Mannschaft besser zu machen.“ In der Offensive sind sogar weitere Abgänge möglich: Leon Bailey flirtet mit der Premier League, Lucas Alario sieht seine Zukunft in Spanien oder Portugal. Als Favorit in der Stürmerfrage gilt Patrick Schick, der im Vorjahr als Leihspieler von AS Rom für RB Leipzig in der Bundesliga spielte. Neben einem Angreifer und einem zentralen Mittelfeldspieler sucht der Europa-League-Teilnehmer noch einen Rechtsverteidiger.

Eine oft als Fehlinvestition betitelte Verpflichtung wie im Sommer 2019 von Demirbay darf sich der Werksklub dabei nicht erneut erlauben. Der Mittelfeldspieler tauchte nach seinem 32-Millionen-Euro-Wechsel von der TSG Hoffenheim zu Bayer immer mehr ab. Der 27-Jährige erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen nur selten. Trainer Bosz setzte in den letzten Wochen der vergangenen Spielzeit auf der Doppel-Sechs eher auf Julian Baumgartlinger neben Charles Aránguiz, der nun Lars Bender als Kapitän abgelöst hat. Demirbay blieb wie so oft nur der Platz auf der Bank.

Leverkusen hat ambitionierte Ziele

„Corona-Pause, DFB-Pokal-Finale, Europa-League-Finalturnier: Es war schon sehr turbulent in den vergangenen Wochen und Monaten. Für mich persönlich war es auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich bin hier schnell angekommen und freue mich auf die neue Saison“, sagt Demirbay geradezu trotzig.

Mit Bayer setzt sich der Mittelfeldspieler hohe Ziele. „Ich will definitiv Champions League spielen. Und wir haben auch die Qualität, unter die ersten vier Mannschaften zu kommen“, sagt der 27-Jährige. Durch das Finalturnier der Europa League, das für Bayer mit einer Niederlage gegen Inter Mailand endete, habe man jedoch keine optimale Vorbereitung. Demirbay: „Aber das Ziel für die Liga bleibt: Wir wollen uns wieder für die Königsklasse qualifizieren.“ Ohne Havertz, Volland und Co.