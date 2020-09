Bundesliga-Vorschau zu Borussia Dortmund: Favres Rasselbande reif für den Titel?

BVB-Ziel trotz Vorsicht klar

Vor allem Lucien Favre dürfte die neue Zurückhaltung gefallen. Der Trainer hielt noch nie viel davon, sich öffentlich selbst unnötig unter Druck zu setzen. Wohin die Dortmunder in der kommenden Spielzeit will, ist dennoch nicht so schwer zu erraten – zumal die Profis offensichtlich nicht über das Vorhaben der Bosse informiert worden waren. Abwehrboss Mats Hummels beispielsweise machte jedenfalls keinen Hehl daraus, dass man künftig „einen Platz weiter oben stehen will“ als zuletzt. Also ganz oben. Dortmunds erste Prüfung steht allerdings erst mal im DFB-Pokal an, in der ersten Runde geht es am Montag (20.30 Uhr, ARD und Sky) gegen den MSV Duisburg. „Ich kann sagen, dass wir den Pokal gewinnen wollen“, sagt Favre.