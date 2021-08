Bundesliga-Vorschau zu Borussia Mönchengladbach: "Wunschtrainer" Hütter will zurück nach Europa

Eigentlich steht Borussia Mönchengladbach für Kontinuität. Vielleicht sogar so sehr wie kein anderer Spitzenklub in der Bundesliga. Die "Hire and Fire"-Mentalität, die im schnelllebigen Alltag an vielen Orten herrscht, missfiel Sportdirektor Max Eberl schon immer. Selbst als Marco Rose, mit dem man eine neue Ära prägen wollte, seinem Arbeitgeber mitteilte, dass er seine Klausel ziehen und zu Borussia Dortmund wechseln würde, hielt Eberl am scheidenden Trainer fest – weil er von dessen Qualitäten nach wie vor überzeugt war. Anzeige

Das Ergebnis ist bekannt. Borussia purzelte aus den internationalen Rängen, auf die sie der neue Mann an der Linie, Adi Hütter, nun zurückführen soll. Der Österreicher formuliert es so: "Es muss der Glaube vorhanden sein, etwas Besonderes erreichen zu wollen. Die Champions League wäre ein absoluter Traum." 7,5 Millionen Euro überwies Gladbach für seinen "Wunschtrainer" (O-Ton Eberl) an Eintracht Frankfurt. Das waren sogar 2,5 Mio. mehr, als man vom BVB für Rose bekam. Für Hütter ist das aber kein Problem: "Die hohe Erwartungshaltung hat nichts mit dem Preisschild zu tun. Sie wäre auch da, wenn ich keinen Cent Ablöse gekostet hätte." Wie sein Vorgänger steht auch der neue Coach für attraktiven und offensiv ausgerichteten Fußball. "Ich gewinne lieber 4:2 als 1:0", so Hütter, der den Hebel trotzdem erst mal in der zuletzt so wackligen Defensive ansetzen will. "Ein Haus baut man auch nicht ab dem ersten Stock, sondern fängt beim Fundament an."

Beim ersten Pflichtspiel in Kaiserslautern stand zumindest schon mal die Null. Doch der 1:0-Sieg im DFB-Pokal zeigte auch deutlich, dass die Borussia vor dem Bundesliga-Start am Freitag gegen Abo-Meister Bayern München noch längst nicht da ist, wo sie sein wollte. Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal, war geprägt von Verletzungen. Unter anderem fallen Breel Embolo und Neuzugang Manu Kóne für den Auftakt definitiv aus, die Einsätze von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini sind fraglich. „Wir hatten einfach Pech“, meinte Hütter emotionslos. In Anbetracht der vielen Ausfälle, der späten Rückkehr der zehn EM-Fahrer sowie dem maximal schwersten Gegner am ersten Spieltag geht Gladbach gegen Bayern nicht als Favorit an den Start.

Personalplanungen als Schlüssel Wo Borussia in der ersten Spielzeit unter dem neuen Trainer hinmarschiert, wird auch davon abhängen, inwieweit sich der Kader bis zur Schließung des Transferfensters zum 31. August noch verändert. Und vor allem, welche Leistungsträger den Klub bis dahin noch verlassen werden. Mittelfeldabräumer Denis Zakaria gehört ziemlich sicher dazu, der SSC Neapel und der FC Arsenal haben konkretes Interesse, Gladbach braucht das Geld. Auch, um Matthias Ginter endlich ein neues Angebot vorlegen zu können, dessen Vertrag im nächsten Sommer endet und für den es hochkarätige Anfragen aus Spanien (FC Barcelona, Atlético Madrid) gibt.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn Matze bleibt", sagte Hütter nach dem Pokalspiel in Kaiserslautern. Kein Wunder, der Nationalspieler verpasste in der vergangenen Saison kein einziges Pflichtspiel. Nach einigen Irritationen in den letzten Wochen machte der Abwehrboss den Fans Hoffnung und meinte zu einem möglichen Verbleib: "Davon gehe ich aus." Mit dem 18-jährigen Linksverteidiger Luca Netz, der für fünf Millionen Euro von Hertha BSC kam, gelang Eberl mal wieder ein Transfercoup mit Weitsicht. Jetzt muss er nur noch Kontinuität auf der Trainerbank zurückbekommen. Hütters Vertrag beinhaltet übrigens keine Ausstiegsklausel.