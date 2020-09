Bundesliga-Vorschau zu Borussia Mönchengladbach: Rose richtet den Blick nach oben: "Haben noch viel vor"

Anzeige

Im Büro von Max Eberl in der Geschäftsstelle steht der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach als Pappkamerad – direkt neben seinem Vater. Diese Figuren – insgesamt hatten sich rund 20 000 Fans an der vom Gladbacher Fanprojekt initiierten Aktion beteiligt – waren bei den Heim-Geisterspielen in der vergangenen Saison während der Corona-Krise im Stadion nach dem Neustart der Bundesliga aufgestellt worden. Rund 40.000 Euro an Spenden für die Borussia-Stiftung kamen somit durch die kreative Aktion zusammen.

Sollte hingegen Gladbachs Trainer Marco Rose Befürchtungen gehegt haben, dass der Klub wegen der Auswirkungen der Pandemie seine wichtigsten Spieler verkaufen muss – sie waren unbegründet: Darin liegt bei den „Fohlen“ ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren. Marco Reus wechselte zu Borussia Dortmund, Marc-André ter Stegen zum FC Barcelona, Granit Xhaka zum FC Arsenal, Andreas Christensen musste zurück zum FC Chelsea, und im vergangenen Sommer verlor der Klub das hoffnungsvolle Talent Michael Cuisance an den FC Bayern und Offensivrakete Thorgan Hazard an den BVB. In dieser Transferperiode passierte: nichts.

Dabei gab es durchaus lukrative Offerten für Leistungsträger wie Matthias Ginter (Inter Mailand) oder Denis Zakaria (Liverpool, Manchester United), auch an Florian Neuhaus und Marcus Thuram gab es Interesse – vor allem aus der Premier League. Doch diesmal blieb Eberl hart und sah aufgrund der Qualifikation für die Champions League keine Veranlassung, Qualitätsspieler abzugeben. „Unsere Einnahme aus der Champions League war nicht eingeplant, deswegen macht sie es uns jetzt leichter. Wir haben diesen Wettbewerb jetzt zum dritten Mal erreicht. Aber es ist das erste Mal, dass wir keinen unserer Eckpfeiler verkaufen werden und den Kader so zusammenhalten“, sagte der 46-Jährige. „Klar kommt irgendwann der Tag X, auch bei den genannten Spielern. Aber eben nicht jetzt. In einer schwierigen Zeit, die uns aber auch sportlich große Chancen bietet“, so Eberl.

Max Eberl als ein Gesicht der Gladbacher Entwicklung Angriffslustig gibt sich der Mann, der wie kein Zweiter für den Aufschwung der vergangenen Jahre steht. Eberl hat es mit cleverer Transferpolitik und guten Personalentscheidungen geschafft, aus einem Abstiegskandidaten einen Top-5-Klub zu formen, der auf nahezu allen Ebenen so gut dasteht wie nie zuvor. Eberl selbst formuliert das so: „Wir haben uns mit guter Arbeit, guten Spielern und guten Trainern herangerobbt. Wir sind der einzige Verein, der sich in diesen Regionen bewegt und das alles aus eigener Kraft schafft. Ohne externe Geldquellen, ohne strategische Partner, ohne Investoren, ohne Mäzen. Das macht uns auch ein Stück stolz.“

Die Infrastruktur mit integriertem Hotelkomplex, Rehacenter, Museum, Fanshop und Nachwuchsleistungszentrum rund um den Borussia-Park sucht ihresgleichen, der Stadionname ist noch nicht mal verkauft. Und der Kader für die kommende Saison braucht sich keineswegs hinter dem der direkten Konkurrenten aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen zu verstecken.

Ein Neuzugang bereits verletzt Mit Hannes Wolf (RB Leipzig), den Rose noch aus Salzburger Zeiten kennt, und Valentino Lazaro (Inter Mailand), wurde die eingespielte Truppe durch zwei Leihgaben weiter ergänzt und bietet dem ambitionierten Trainer zusätzliche Optionen in der ohnehin schon üppig besetzten Offensive. „Es ist gut, dass wir die Konkurrenzsituation im Kader dadurch noch weiter verschärfen“, sagt Rose und kündigt an: „Da wir noch viel vorhaben.“ Allerdings wird Lazaro mit einer Muskelverletzung lange fehlen.