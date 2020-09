Bundesliga-Vorschau zu Eintracht Frankfurt: Adi Hütter möchte der SGE "eine eigene Handschrift geben"

Anzeige

Hinter Eintracht Frankfurt liegen zwei turbulente Spielzeiten. Im ersten Jahr unter Trainer Adi Hütter begeisterte der hessische Fußball-Bundesligist in der Europa League mit seiner legendären Büffelherde, scheiterte 2019 im Halbfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Sieger FC Chelsea. In der vergangenen Saison ging es für die Eintracht nach einer langen Qualifikation immerhin bis ins Achtelfinale – dort war gegen den FC Basel Endstation. In diesem Sommer kann sich Hütter nun zum ersten Mal voll auf die Liga (und den DFB-Pokal) konzentrieren. Vor der Corona-Pause noch in der Krise, manövrierte sich Frankfurt im Endspurt nur noch auf Platz neun. Für die dritte Teilnahme am Europapokal in Folge reichte es nicht mehr. Doch das kann auch ein Vorteil sein.

Hütter formulierte zum Start der Vorbereitung sein eigenes Ziel für die Saison 2020/2021. „Ich will die Mannschaft weiterbringen, ihr eine eigene Handschrift geben“, sagte der 50-Jährige. Für die Entwicklung der Mannschaft hatte er fast zwei Jahre lang keine Zeit. Eine Europa-Reise folgte der nächsten. Im vergangenen Sommer musste er noch dazu den Verlust des Sturm-Trios Sebastien Haller (West Ham United), Luka Jovic (Real Madrid) und Ante Rebic (AC Mailand) auffangen.

Vor der neuen Spielzeit ist der Umbruch bei Weitem nicht so groß. Der Verbleib von Leistungsträgern wie Nationaltorwart Kevin Trapp und Flügelflitzer Filip Kostic spielt dabei eine große Rolle. Um den 30 Jahre alten Trapp hatten sich zwar Gerüchte gerankt, doch noch Ende Juli sprach er selbst ein Machtwort: „Ich habe nie über einen Transfer nachgedacht.“ Sein Vertrag am Main läuft seit der fixen Rückkehr von Paris Saint-Germain vor einem Jahr bis 2024.

Auch der Serbe Kostic (27), der 2018 per Leihe und ein Jahr später dann fest vom Hamburger SV zur Eintracht gewechselt ist, war heiß umworben. Selbst der mittlerweile ausgeschiedene Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Steubing hatte erklärt: „Wenn jetzt einer käme und 30 Millionen zahlen wollte, das würden wir zur Kenntnis nehmen.“ Derartige Angebote blieben aber aus.

Trainer Adi Hütter setzt auf das Stammpersonal

So bauen die Frankfurter in der Abwehr und im Mittelfeld auf ein festes Gerüst aus Routiniers wie Makoto Hasebe und David Abraham sowie die ebenfalls sehr erfahrenen Martin Hinteregger, Sebastian Rode und Dominik Kohr. Hinzu kommen neben Kostic und Danny Da Costa die jungen Wilden Daichi Kamada und Aymen Barkok, der zuletzt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war.

In der Offensive setzt Hütter auf Portugal-Power. Der im vergangenen Sommer im Leihtausch mit Rebic von Milan gekommene André Silva hatte verletzungsbedingt noch Anlaufschwierigkeiten bei der SGE. Doch nach der Corona-Pause schoss er in zehn Partien acht Tore. Gemeinsam mit seinem in der Vorsaison lange verletzten Landsmann Goncalo Paciencia will Silva, der nach Leihende 2021 weiterverpflichtet werden soll, eine neue Offensivära in Frankfurt prägen. Als Backup steht der niederländische Oldie Bas Dost zur Verfügung. Mit Blick in die Zukunft setzen die Adlerträger große Stücke auf den deutschen U21-Nationalspieler Ragnar Ache. Er kam für 2 Millionen Euro von Sparta Rotterdam.

Kaderplanung wohl noch nicht abgeschlossen

Abgesehen von Ache hat die Eintracht bislang nur Steven Zuber von der TSG Hoffenheim im Tausch mit Mijat Gacinovic verpflichtet. Einzig ein Spieler für die rechte Außenbahn wird noch gesucht.

