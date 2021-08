Bundesliga-Vorschau zum FC Bayern München: Auch im Umbruch zum Erfolg verdammt

Das schwere Erbe, die dritte: Die Sparsamkeit aufgrund der Corona-Pandemie und dem erwarteten Umsatzverlust von 150 Millionen Euro drückt auf die Stimmung und bremst das kaufmännische Risikomanagement. Hierin liegt die Krux des personellen Neuanfangs in der Führung: Wie ungewiss ist die Zukunft der Bayern in der Pandemiezeit? Die gerade gestartete Ära des Oliver Kahn mit seinen Mitstreitern Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird an der jahrzehntelangen Regentschaft von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gemessen werden. Rummenigge hatte seinen Posten als Vorstandsboss zum 1. Juli an Kahn abgegeben. Bisher lautet die Maxime: Erst Spieler verkaufen, dann Wunschspieler verpflichten. Nagelsmann hat eine Stammelf europäischer Spitzenklasse. Doch die neue Zurückhaltung auf dem Transfermarkt beschert ihm einen zu dünn besetzten Kader, was die Alternativen aus der zweiten Reihe betrifft. Doch die Ziele bleiben groß.

Rummenigge: "Der Weg zur zehnten Meisterschaft nacheinander wird verdammt hart"