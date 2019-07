Bundesliga-Vorschau zum 1. FC Köln: Beierlorzers torreiche Aussichten

Dieser Aufsteiger steht für Tore satt. 84 an der Zahl waren es für den 1. FC Köln in der vergangenen Saison, vor allem dank des treffsichersten Sturmduos der Zweitligahistorie, bestehend aus Simon Terodde (29 Tore) und Jhon Córdoba (20 Tore). Und dann ist da ja noch Anthony Modeste, der sein China-Abenteuer im Winter vorzeitig beendete, um nach Köln zurückzukommen (sechs Tore in zehn Spielen) – und der in seiner letzten Bundesliga-Saison vor zwei Jahren 25 Treffer und den FC nach Europa geschossen hatte.

Es darf zwar bezweifelt werden, dass dieses Sturmtrio auch in der 1. Liga am Ende für über 50 Treffer gut sein wird, doch in diesem Mannschaftsteil sind die ohnehin ordentlich aufgestellten Kölner definitiv am stärksten besetzt. Jener Modeste hatte in einem Interview mit der „Kölnischen Rundschau“ große Ambitionen formuliert, gab zu, erneut von einer Europapokal-Teilnahme zu träumen. „Ich habe ja einen Vertrag bis 2023“, so der selbstbewusste Franzose.

Trotz großer Erwartungen: Ziel ist der Klassenerhalt

Andererseits hat sich einiges verändert beim FC, nach seinem Weggang ins Reich der Mitte musste der Klub in der darauffolgenden Saison den Gang in die 2. Liga antreten. Und so betont auch Modeste: „Das Wichtigste bleibt für die ganze Zeit der Klassenerhalt.“

Veh über Anfang-Nachfolger Beierlorzer: "Kann eine Mannschaft führen"

Die wichtigste Veränderung zur neuen Saison gibt es auf der Trainerposition. Die hat nun Achim Beierlorzer, zuletzt bei Jahn Regensburg, eingenommen, nachdem Markus Anfang am 31. Spieltag der Vorsaison entlassen wurde. Sportdirektor Armin Veh hatte seinerzeit den Aufstieg trotz der Tabellenführung in Gefahr gesehen und die personelle Reißleine gezogen, so lautete zumindest die offizielle Version. Hinter den Kulissen brodelte es aber schon lange Zeit zuvor. Das Ganze gipfelte in einem internen Machtkampf, an dessen Ende der Trainer geopfert wurde.

Den neuen Mann, der bei RB Leipzig unter anderem als Co-Trainer von Ralf Rangnick tätig war, lobt Veh hingegen für seine „starken Führungsqualitäten“ und die „authentische Ausstrahlung“ – er ist überzeugt: „Beierlorzer kann eine Mannschaft führen.“ Der 51-Jährige ehemalige Mathematik- und Sportlehrer pflegt ein enges und offenes Verhältnis zu seinen Spielern. „Er bringt die Euphorie mit, die wichtig ist, gerade jetzt als Aufsteiger, damit sie uns durch die Saison trägt“, so FC-Profi Marco Höger. Ebendiese Euphorie sei zum Ende der letzten Saison trotz des Aufstiegs verloren gegangen.

Beierlorzer: Keine großen Änderungen in der ersten Elf

Trotz einiger Transfers wie Kingsley Schindler, Kingsley Ehizibue oder Birger Verstraete kündigte Beierlorzer, der für seine Flexibilität bekannt ist, bereits an, keine großartigen Änderungen vornehmen zu wollen. Im Sturm muss er das eh nicht. Dort hat er die Qual der Wahl.

Insgesamt ist Beierlorzer mit seinem Kader zufrieden:„Ich sehe jede Position so besetzt, dass wir richtig schlagkräftig sein können.“

Auch die Motivation ist da – aber wie so oft in der Karnevalshochburg ist es auch immer eine Gratwanderung zwischen positiver Euphorie und übertriebener Erwartungshaltung. Beierlorzer weiß es realistisch einzuschätzen: „Wenn wir tolle Spiele absolvieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist das gut. Sehr gut wäre es, wenn es einstellig wird und man bis zum Schluss um andere Dinge mitspielt.“

Vor allem will man in Köln wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen, der die Anhänger begeistert. „Ich möchte, dass die Fans ins Stadion kommen und sagen, die Mannschaft schmeißt alles rein, ist aktiv in allen Phasen und versucht, die Spiele mit aller Macht zu gewinnen“, so der neue „Effzeh“-Trainer.

