Bundesliga-Vorschau zum 1. FC Köln: Neu-Trainer Steffen Baumgart "will nicht der Star sein"

Der wohl populärste Neuzugang sitzt beim 1. FC Köln auf der Bank – es ist der Trainer. Vom Zweitligisten SC Paderborn verpflichtete der Bundesligist Steffen Baumgart, der damit die Beschaulichkeit Ostwestfalens gegen die Daueraufgeregtheit der Rheinmetropole eintauschte. „Ich will hier nicht der Star sein“, wiegelt der 49-Jährige zwar ab. Doch von den Kölner Fans erhält er aufgrund seines bisweilen knorrigen Auftretens und seiner angriffslustigen Spielidee große Vorschusslorbeeren. Anzeige

In Paderborn stand Baumgart stets mit Basecap an der Seitenlinie, in Köln tauschte er es gegen eine Schiebermütze ein. Lassen andere Trainer ihre Trainingsshirts oft mit der Abkürzung „TR“ oder ihren Initialen bedrucken, ziert Baumgarts Kleidung eine „72“, sein Geburtsjahr. „Mir gefällt zwar mein Name, aber nicht die Abkürzung ‚SB‘. Und ‚TR‘ für Trainer muss da auch nicht stehen. Das erkennt man, glaube ich, dass ich Trainer bin“, erklärte der Rostocker dem Express.

Klassenerhalt reicht Baumgart nicht

Am Ende wird Baumgart wie jeder Trainer an Ergebnissen gemessen. Mit dem Unterschied, dass der FC, der am 15. August (17.30 Uhr) gegen Hertha BSC in die neue Saison startet, medial sehr viel stärker unter dem Brennglas liegt als ein Klub von der Größe Paderborns.

All das weiß Baumgart. Mit dem Vermeiden des Abstiegs will er sich nicht zufriedengeben. „Wenn wir Zehnter oder Elfter werden, haben wir den Klassenerhalt auch geschafft. Ich will nicht über Abstiegskampf reden, es geht um den größtmöglichen Erfolg.“ Mit anderen Worten: Köln will und soll sich unter Baumgart nicht verstecken. Ein forscher Ansatz für einen Klub, der sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen Holstein Kiel rettete (1:1, 5:1).

FC-Kader ist noch Baustelle

Die erste dringliche Aufgabe besteht für den Coach darin, seinen Kader zu definieren. Mit über 30 Profis ist dieser noch zu groß. Der bekannteste Name bei den Zugängen ist Stürmer Mark Uth, der vom Absteiger Schalke 04 zurück in seine Geburtsstadt wechselte. Ob die Domstädter für den vom AS Saint-Etienne zurückgekehrten Kulttorjäger Anthony Modeste weiter Verwendung haben, wird sich zeigen. Ebenso, welche Rolle der von Rapid Wien verpflichtete Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic und die von Hannover 96 gekommenen Timo Hübers und Kingsley Schindler (war dorthin ausgeliehen) spielen werden.