Bundesliga-Vorschau zu Eintracht Frankfurt: Auf dem Weg zur nächsten Europareise

Das bunte Wohnzimmer öffnet wieder seine Tore. Am Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) empfängt Eintracht Frankfurt den estnischen Klub Flora Tallinn zum Rückspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation. Es ist das erste Heimspiel des Fußball-Bundesligisten auf internationalem Parkett nach der mitreißenden Vorsaison, als die Europatour erst im Halbfinale gegen den FC Chelsea endete.

Mit aufwendigen Choreografien feierten die Fans der Eintracht jedes Spiel in der Commerzbank-Arena. Die in der Vergangenheit oft mit Negativschlagzeilen verbundenen Anhänger der Hessen sorgten im Zusammenspiel mit den aufopfernden Auftritten der Mannschaft dafür, dass fast ganz Europa plötzlich mit dem Klub vom Main sympathisierte.

Doch nun muss die SGE zunächst wieder ganz klein anfangen. Im Endspurt der zurückliegenden Bundesliga-Spielzeit ging dem Team von Trainer Adi Hütter die Puste aus – statt der erstmaligen Qualifikation für die Champions League stand „nur“ Platz sieben. Der beschwerliche Weg zur erneuten Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League umfasst sechs Spiele. Er begann vergangene Woche in Estlands Hauptstadt Tallinn, wo es trotz ansehnlicher Leistung nur zu einem knappen 2:1 reichte. Mehr als 1500 Fans aus Frankfurt hatten ihr Team unterstützt und wieder gezeigt, was Europa für Frankfurt bedeutet.