Bundesliga-Vorschau zu Hertha BSC: Investor-Millionen treffen auf Sachlichkeit

In der Sommerpause trat Hertha BSC in eine neue Dimension ein. 125 Millionen Euro pumpt Investor Lars Windhorst , einstiges Wunderkind der deutschen Wirtschaft und Helmut-Kohl-Vertrauter, in den Klub. Dafür erhält seine Firma Tennor Holding 37,5 Prozent an der Hertha BSC GmbH Co. KGaA und die Option auf ein weiteres finanzielles Engagement Windhorsts.

Mehr Spielraum für Transfers bei Hertha BSC

Spielraum für Transfers blieb der Hertha dennoch – zumal durch den Verkauf von Valentino Lazaro an Inter Mailand weitere 22 Millionen Euro in die Kasse flossen. Und so kam Flügelspieler Dodi Lukebakio. Für ihn überwiesen die Berliner 20 Millionen Euro an den FC Watford, der den Belgier in der vergangen Saison an Fortuna Düsseldorf verliehen hatte. Hertha-Trainer Ante Covic: „Dodi wird für uns ein Unterschiedsspieler sein.“

Neben Lukebakio ist dieser Ante Covic das neue Gesicht der Berliner, obwohl er schon lange im Klub ist: elf Jahre als Spieler, neun Jahre als Nachwuchstrainer. Nun ist der 43-Jährige Nachfolger von Pál Dárdai. Denn nach dem Sinkflug (2016/2017: Platz sechs; 2017/2018: Platz zehn; 2018/2019: Platz elf) wünschte sich Preetz neue Impulse.