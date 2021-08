Bundesliga-Vorschau zu RB Leipzig: Mit Jesse Marsch ins Jahr eins nach Julian Nagelsmann 

Eine neue Zeitrechnung hat in Leipzig begonnen: Es ist das Jahr eins nach dem Abgang von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern. Mit Jesse Marsch setzt der Champions-League-Teilnehmer auf einen Übungsleiter, der in der Saison 2018/2019 unter Ralf Rangnick als Co-Trainer bei RB fungierte und in den vergangenen beiden Jahren in Salzburg als Chefcoach tätig war. "Es ist ein Vorteil, dass ich hier schon mal gearbeitet habe. Ich kenne viele Spieler, viele aus dem Staff, die Abläufe", sagte der US-Amerikaner im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland. "Es ist eine deutsche Phrase, aber sie passt: Wir gehen Schritt für Schritt." Anzeige

Und es werden viele kleine Schritte nötig sein für den Vizemeister der letzten Spielzeit, um in der Erfolgsspur zu bleiben. Denn nicht nur Marsch ist neu, sondern auch der Kader der Leipziger hat sich verändert. Die Abwehr hat einen kompletten Neuanstrich bekommen. Dayot Upamecano ist wie Nagelsmann zum FC Bayern gewechselt. Er hatte eine Ausstiegsklausel von 42,5 Millionen Euro. Eine ähnliche Summe kassierte der Klub für Ibrahima Konaté, der sich für 40 Millionen Euro Ablöse dem FC Liverpool anschloss. Unter anderem dieses Duo sorgte in der vergangenen Saison dafür, dass RB mit nur 32 Gegentreffern die wenigsten der Liga hinnehmen musste.

Geld würde ein Verkauf nur in diesem Sommer bringen. Sabitzer hatte selbst immer wieder betont, dass er sich eine Veränderung vorstellen kann. Trotz der Wechselgerüchte hat ihn Marsch erneut zum Kapitän ernannt. Sein Verbleib wäre wichtig. Sabitzer soll André Silva mit Vorlagen füttern. Die Dienste des letztjährigen Vizetorschützenkönigs (28 Treffer) von Eintracht Frankfurt ließen sich die Leipziger immerhin 23 Millionen Euro kosten. RB hat gefühlt noch einen Neuzugang, obwohl er schon seit Jahresbeginn da ist. Mittelfeldjuwel Dominik Szoboszlai, den halb Europa jagte, ist nach anhaltenden Adduktorenproblemen endlich wieder fit. Der Ungar konnte nach seiner Verpflichtung im Januar noch kein Spiel absolvieren – bis jetzt. In der ersten Runde im DFB-Pokal bei Sandhausen (4:0) feierte er endlich sein Debüt und traf drei Minuten nach seiner Einwechslung. Er und Marsch kennen sich aus Salzburg.

So will Leipzig künftig spielen Die spannendsten Fragen dürften sein: Wie funktioniert Leipzig ohne Nagelsmann? Und wie geht der Klub mit Rückschlägen um? Nagelsmann drillte seine Mannschaft auf Ballbesitzfußball. "Unsere Spieler haben viel von Julian Nagelsmann gelernt. Wir nehmen diese Dinge nicht raus, wollen aber vertikaler und schneller mit mehr Pressing und Gegenpressing nach vorne spielen", erklärte Marsch. "Wir wollen einen Mix aus Ballbesitz und Balljagd." Der Trainer wird dabei unter besonderer Beobachtung stehen. In den letzten Jahren ging es für RB nur nach oben, sportliche Krisen gab es kaum – dadurch hat der Klub auch keine Erfahrung damit.