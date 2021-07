Bundesliga-Vorschau zu Hertha BSC: Mit Bobic und mit Boateng soll der Abstieg kein Thema werden

Arne Maier sprach fast schon ein bisschen ehrfürchtig von seinem neuen Mitspieler bei Hertha BSC . "Kevin-Prince Boateng ist für jeden Spieler ein Vorbild", sagte der Olympiafahrer kürzlich über den 34-Jährigen. Der viel gereiste Heimkehrer nach Berlin ist der bislang spektakulärste Transfer der Hertha, für die in dieser Saison endlich alles so laufen soll, wie es sich die Verantwortlichen vor zwei Jahren – mit dem frischen Geld von Investor Lars Windhorst – bereits ausgemalt hatten.

Im Jahr danach schafften die Berliner erst kurz vor Saisonende den Klassenerhalt, nachdem Ex-Trainer Pal Dardai vom glücklosen Bruno Labbadia übernommen hatte. Nun also der dritte Versuch, dem Bild eines Hauptstadtvereins ein bisschen gerechter zu werden. Dafür haben die neuen Verantwortlichen um Fredi Bobic (Geschäftsführer Sport) ziemlich vieles auf den Kopf gestellt, vor allem hinter den Kulissen. Bobic krempelte nach seiner Ankunft unter anderem das sportliche Funktionsteam um, insgesamt zehn neue Mitarbeiter haben bei den Berlinern angefangen. Manche brachte er aus Frankfurt mit, Ex-Profi Pablo Thiam kam als Sportlicher Leiter der Jugendakademie vom VfL Wolfsburg.

Sportlich gibt es neben Boateng bislang nur einen weiteren Neuzugang, von Absteiger FC Schalke 04 wechselte Suat Serdar für 8 Millionen Euro nach Berlin . Boateng dagegen muss noch an seiner Fitness feilen. "Offensiv sind seine Pässe einfach geil. Das bringt uns weiter. Aber defensiv muss er noch mehr machen, wenn er frisch und fit ist. Er ist Profi und wird es hinbekommen", sagt Dardai über seinen Mittelfeldspieler, der zuletzt in der 2. italienischen Liga für den Berlusconi-Klub AC Monza auflief, zuvor aber schon bei Tottenham, dem AC Mailand und dem FC Barcelona viel internationale Erfahrung gesammelt hatte. Immer wieder tauchen auch Gerüchte auf, dass sein Halbbruder Jérôme ebenfalls zurück zu seinem Jugendverein kommt.

Im Angriff soll sich nach dem Córdoba-Abgang noch etwas tun

Auf der Außenbahn haben die Verantwortlichen Schwachstellen ausgemacht. Eventuell verlässt auch noch Brasiliens Olympiafahrer Matheus Cunha – zweifellos der talentierteste Fußballer im Kader, aber selten ein Teamplayer – die Berliner, dann herrscht in der Offensive weiterer Bedarf. Als positive Überraschung der Vorbereitung entpuppte sich bislang Stürmer Davie Selke, der Leihrückkehrer von Werder Bremen traf in vier Testspielen achtmal.

Dass Ruhe einkehrt, dafür können die Berliner auf ihrer Seite selbst sorgen. Nebengeräusche von Investor Windhorst können sie dagegen weniger beeinflussen. Die vorletzte Zahlung des Investments hatte sich leicht verzögert, Mitte August soll die letzte Tranche der insgesamt 374 Millionen Euro folgen, dann hält Windhorst zwei Drittel der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.

Doch während der Vorbereitung machte ein neuer Medienbericht die Runde, die Financial Times berichtete über eine Ermittlung der Bankenaufsicht Bafin gegen ein Unternehmen von Windhorst. Turbulent könnte es also auch in dieser Saison für Hertha werden.