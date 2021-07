Bundesliga-Vorschau zum SC Freiburg: Geht's im zehnten Streich-Jahr wieder nach Europa?

Der SC Freiburg startet erneut einen Angriff auf Europa – in einem neuen Stadion, mit einem kaum veränderten Kader und wie inzwischen schon seit fast zehn Jahren mit Trainer Christian Streich. Und der 56-Jährige gibt wenige Wochen vor dem Saisonstart noch einen Wunsch ab. Anzeige

Nach Platz acht in der vorletzten Saison schloss der Sport-Club die Spielzeit 2020/21 als Zehnter ab. Am Ende fehlten fünf Punkte auf Tabellenplatz sieben, der zur Teilnahme an der neu geschaffenen Uefa Conference League berechtigt. Das Warten auf die Rückkehr nach Europa geht damit weiter. Mit Blick auf die neue Saison "will man ja nicht schlechter werden", wie Freiburgs Offensivstar Vincenzo Grifo im Trainingslager im österreichischen Schruns betont.

Der Kader ist aktuell fast identisch mit dem der vergangenen Saison. Obwohl Streich nur sechs interne Neuzugänge zum Auftakt begrüßen konnte, war der Trainer bestens gelaunt. "Es war eine Freude, die Jungs wiederzusehen und ihnen beim Kicken zuzuschauen. Das haben sie gleich gut gemacht und sie waren hoch motiviert", sagte der SC-Coach. "Aber es wäre gut, wenn wir noch ein bis zwei dazu kriegen würden, von der Breite vom Kader, aber auch von der Qualität."

Sallai, Lienhart und Schlotterbeck begehrt, Talente auf dem Vormarsch

Die Breisgauer müssen aber auch aufpassen, dass sie nicht noch wichtige Stützen verlieren. In der vergangenen Saison gab der Sport-Club vor dem Start mit Robin Koch, Alexander Schwolow und Luca Waldschmidt drei Stammspieler ab. In dieser Saison stehen die EM-Teilnehmer Roland Sallai und Philipp Lienhart sowie U21-Europameister Nico Schlotterbeck im Fokus anderer Klubs.

Insgesamt sechs Talente, darunter ein Torhüter, aus der zweiten Mannschaft wurden in diesem Sommer in den Profikader befördert. Sie haben mit der U23 den Aufstieg in die 3. Liga geschafft und werden dort auch vorrangig eingesetzt, "sollen aber in Schlagdistanz sein", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier. "Die können was und haben schon was gezeigt, das ist der Freiburger Weg, da wurde super gearbeitet in der Fußballschule", betonte Streich.

Der 56-Jährige ist bereits seit etwas mehr als neuneinhalb Jahren im Amt als Chefcoach der Profis. Als er im Dezember 2011 den Job vom glücklosen Marcus Sorg übernahm, hätte er sich wohl nie vorstellen können, dass er im Juli 2021 noch immer einen der wichtigsten Posten in seinem Herzensverein bekleidet. Trotz dieser gefühlten Ewigkeit ist Streich noch lange nicht fertig und erlebt immer wieder Neues. Aktuell ist es der eigentlich zeitnah geplante Umzug ins neue Stadion.

Bundesligastart in neuem Stadion – oder nicht?

Wegen Schwierigkeiten beim Innenausbau ist der Start in der 35.000 Plätze großen Arena zu Beginn der kommenden Saison noch immer nicht sicher. Der Generalunternehmer habe laut SC-Finanzvorstand Oliver Leki "Probleme im technischen Innenausbau, mit der Elektrik und der Datenverarbeitung." Bis Ende Juli wolle der Verein entscheiden, ob er das erste Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 21. August (15.30 Uhr / Sky) tatsächlich in der neuen Fußball-Arena im Norden der Stadt oder doch noch im alten Stadion an der Schwarzwaldstraße austragen werde, erklärte Leki.

Weil in der neuen Heimspielstätte durch einen Rechtsstreit mit Anwohnern zunächst einmal keine Partien abends nach 20 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 13 und 15 Uhr erlaubt sind, sei die alte Arena ohnehin als Ausweichspielstätte für die nächste Spielzeit gemeldet worden. Und vielleicht klappt es dann noch im altehrwürdigen Dreisamstadion mit dem insgesamt fünften Einzug der Vereinsgeschichte ins europäische Geschäft.