Bundesliga-Vorschau zum SC Freiburg: Christian Streich ist der wahre Star im Breisgau

Es ist kein Geheimnis: Der SC Freiburg nimmt im deutschen Fußball eine Sonderstellung ein. Der Sport-Club gilt als familiär und bodenständig. Ein Verein, der sich in den vergangenen Jahren den Respekt und die Sympathie vieler Beobachter erarbeiten konnte, da es dem Team von Trainer Christian Streich immer wieder gelang, trotz wirtschaftlich überschaubarer Mittel seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. In der Vorsaison war das nicht anders. Letztlich trennte den Tabellenachten sogar nur ein Punkt von den Europa-League-Rängen.

So positiv das Fazit im Breisgau auch ausfiel: Je besser Freiburg spielt und abschneidet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leistungsträger von anderen, finanzstärkeren Klubs abgeworben werden. Wie gut die vergangene Spielzeit wirklich verlief, lässt sich demnach anhand der namhaften Abgänge ablesen: Luca Waldschmidt wechselte für 15 Millionen Euro zu Benfica Lissabon , Innenverteidiger Robin Koch für 13 Millionen Euro zu Leeds United. Zudem verlor der Sport-Club seinen Stammtorwart Alexander Schwolow an Hertha BSC. Dass dieser Verein trotz der traditionell vielen Abgänge nach wie vor ein Bestandteil der Bundesliga ist, hat viel mit dem Coach zu tun.

Kauzig und sympathisch zugleich: Die Streich-Ära in Freiburg geht weiter

Seit nunmehr achteinhalb Jahren leitet der 55-Jährige die Geschicke im Breisgau und hat sich bundesweit einen Kult-Status erarbeitet – mit akribischer Arbeit und kauzig-sympathischen Interviews. Von Rückschlägen lässt sich der Mann mit dem ausgeprägten badischen Dialekt kaum aus der Ruhe bringen, sein Blick ist stets auf den Trainingsplatz und weniger auf die Tabelle gerichtet. „Am beschte: Machsch‘ de Fernseher aus, schausch‘ de Tabelle nit an, bringt eh alles nix. Spielsch‘! Übsch!“, lautet die Devise des Fußballlehrers. Es sind Sprüche wie diese, vorgetragen in feinstem alemannischen Dialekt, die dazu beigetragen haben, dass in Freiburg längst von einer Streich-Ära die Rede ist. Diese dauert inzwischen bereits gut halb so lange an wie die von Volker Finke, der zwischen 1991 und 2007 insgesamt 16 Jahre lang den Sport-Club prägte.