Bundesliga-Vorschau zum SC Freiburg: Luca Waldschmidt - der Mann für die Tore

Am vergangenen Samstag war Luca Waldschmidt wieder in seiner Paradedisziplin unterwegs: als Retter. Beim mühevollen 1:0 des SC Freiburg beim Drittligisten 1. FC Magdeburg verhinderte er mit seinem Tor in der Verlängerung ein blamables Pokalaus. Matchwinner kann der 23-Jährige. Im Mai 2017 bewahrte er seinen Ex-Klub Hamburger SV im Saisonfinale vor dem Gang in die Relegation. In diesem Sommer hievte er die deutsche U21 bei der Europameisterschaft mit seinen Treffern bis ins Finale und wurde Torschützenkönig des Turniers. So jemand fühlt sich schnell zu Höherem berufen.