Bundesliga-Vorschau zur TSG Hoffenheim: Sebastian Hoeneß und die Suche nach der Stabilität

Konstanz lautet das Zauberwort für die kommende Saison in Hoffenheim – denn die fehlte Trainer Sebastian Hoeneß und der TSG in der letzten Spielzeit. Auf lichte Momente, wie dem Sturm an die Tabellenspitze durch eine 4:1-Gala gegen Rekordmeister FC Bayern am 2. Spieltag, folgte zu oft die prompte Rückkehr auf den Boden der Tatsachen. Ein Indiz dafür: Mehr als zwei Siege am Stück gelangen Hoffenheim über den gesamten Saisonverlauf nicht. Erst auf der Zielgeraden der Spielzeit erreichte die Hoeneß-Elf das, was man sich in einem bisweilen durchaus holprigen Jahr, das man als Tabellen-11. Im Niemandsland der deutschen Eliteliga abschloss, schon früher gewünscht hatte: Sieben Partien in Serie ohne Pleite – ein Hauch von der angestrebten Verlässlichkeit auf das eigene Leistungsvermögen.

Anzeige