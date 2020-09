Bundesliga-Vorschau zu Union Berlin: Volle Offensive in der Fanfrage - Kruse als Hoffnungsträger

Worauf es ankommt, das weiß Dirk Zingler ganz genau. Und so trat der langjährige Präsident des 1. FC Union Berlin nach dem jüngsten Testspiel der Köpenicker Fußballer gegen den 1. FC Nürnberg freudig vor die versammelte Presse, um seine frohen Botschaften zu verkünden. Es ging weniger um das Spiel, das die Berliner 2:1 gewonnen hatten, als vielmehr um die Frage, ob der Test mit 4500 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei auch hinsichtlich der Corona-Hygieneverordnungen ein gelungener gewesen sei. Für Zingler war er das.

Diese Frage ist wichtig für die Berliner. Von ihr hängt ab, wie viel Wucht der Klub in seinem zweiten Bundesliga-Jahr entwickeln kann. Die Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sind bekannt für die tolle Atmosphäre, die sie entfachen können. Selbst Topklubs wie Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach beeindruckte der Köpenicker Kessel. Ohne Fans und deren Unterstützung von den Rängen wäre der Heimvorteil, der in Berlins Südosten noch ein echter ist, nur noch halb so viel wert.

Volle Offensive spielt der Verein daher in der Corona-Frage. Das Spiel gegen Nürnberg scheint Union zu bestätigen. Diszipliniert hatten sich die Fans verhalten, zu ihren rot-weißen Schals auch rot-weiße Masken getragen. Von der lokalen Behörde gab’s ein Sonderlob. Die Abstände, sofern sich das im Stadion beobachten ließ, blieben gewahrt. Aber wer kann schon sagen, ob sich an jenem 5. September nicht doch ein paar Fans mit dem Coronavirus infiziert haben? Auch Dirk Zingler nicht.

Der weiß jedenfalls, worauf es ankommt: auf starke Botschaften im richtigen Moment. Entsprechend wählte er seine Worte: „Meistens werden wir ja von Menschen kritisiert, die selber nichts tun – außer Pappkameraden aufstellen“, sagte der 56-Jährige. Ein Seitenhieb gegen den Gladbacher Manager Max Eberl, der ein defensives Vorgehen in der Zuschauerfrage angemahnt hatte. „Ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt nicht ständig positionieren würden und besser dastehen wollen als andere, sondern uns lieber solidarisch als Bundesliga versuchen vorzubereiten“, kritisierte Eberl seinerseits die Berliner.

Zum Bundesliga-Start mit Unterstützung der Fans

Der 1. FC Union hat sich positioniert, auch am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg sollen so viele Fans ins Stadion dürfen, wie es die örtlichen Verordnungen erlauben. Solidarisch finden sie das in Berlin – eben den eigenen Fans gegenüber. Wer das Stadion An der Alten Försterei kennt, der weiß, dass die Fans diesen Einsatz mit Atmosphäre zurückzahlen werden.

Doch nicht nur neben dem Spielfeld tut der Klub alles für ein erfolgreiches zweites Bundesliga-Jahr. Auch für gute Leistungen auf dem Platz hat der Verein die Grundlagen gelegt. Manager Oliver Ruhnert war in der Sommerpause fleißig und hat neben Bundesliga-Erfahrung (Nico Schlotterbeck/Freiburg, Robin Knoche/Wolfsburg, Niko Gießelmann/Düsseldorf) auch international erprobte Spieler geholt. Keita Endo zum Beispiel, der von Yokohama F. Marinos nach Berlin wechselte, und natürlich Max Kruse (Fenerbahce Istanbul).

Max Kruse als Schlüsselspieler?

Auf dem Papier dürfte Unions Kader in der Breite somit besser aufgestellt sein als im Vorjahr. Und mit Kruse („ich bin nicht hier, um mich um das Nachtleben in Berlin zu kümmern“) hat Trainer Urs Fischer einen echten Unterschiedsspieler bekommen, der das Offensivspiel beleben soll. Die Defensivarbeit, die Fischer so sehr schätzt, soll darunter nicht leiden.

Den Pflichtspielauftakt wird Kruse allerdings verpassen. Während seine Mannschaftskollegen an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) beim Zweitligisten Karlsruher SC um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals spielen, kämpft Kruse noch mit den Folgen einer Sprunggelenksverletzung. Immerhin: Er sei auf einem guten Weg, teilte Trainer Fischer am Donnerstag mit. Für den gesamten Verein gilt dies ebenfalls – erst recht, wenn die Fans bald wieder für die emotionale Wucht sorgen dürfen.