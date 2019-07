Bundesliga-Vorschau zum 1. FC Union Berlin: Der etwas andere Aufsteiger

Vor gut zwei Jahren hielten die Fans des 1. FC Union Berlin noch selbstironisch ein Plakat hoch. „Scheiße, wir steigen auf“ war in der Alten Försterei zu lesen. Gereicht hatte es für die „Eisernen“ einst nicht – dafür stand das Stadion des Ostberliner Kultklubs im Mai dieses Jahres kopf. Union kämpfte sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durch und stieg erstmals in der Vereinsgeschichte in die höchste deutsche Spielklasse auf. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Urs Fischer ist der 56. Bundesligist der Geschichte – und nebenbei der etwas andere Aufsteiger.